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BBC：伊朗戰爭恐怕還沒結束
伊朗戰爭即將要結束了嗎？BBC認為，似乎還沒有。
報導指出，雖然伊朗和美國都希望永久結束敵對狀態，但雙方都堅持自己的條件。迄今為止，雙方條件差距過大，依然難以達成妥協。
美國總統川普曾多次試圖動用武力迫使伊朗屈服。6日稍早，他曾表示「伊朗戰爭可能可以達成協議告終」，但隨後卻又警告「若未能達成協議，將會重啟等級更高的空襲」。
美國和以色列聯手2月28日空襲伊朗，以「阻止伊朗取得核武」，儘管伊朗始終否認有意取得核武。最近美國則對伊朗港口實施海上封鎖，企圖逼迫伊朗開放荷莫茲海峽，但未能成功，失敗後美國又宣布啟動「自由計畫」，想要協助船隻通過海峽。
海事專家指出，只要伊朗仍能對航運造成威脅，該計畫便不可能成功。目前該計畫也已暫停。因此，只有美伊達成協議，或許才是解決波斯灣對峙唯一可行出路。
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