美最後一刻讓步？美伊傳將達成協議 內唐亞胡急找川普政府官員會商

外傳美國與伊朗正接近達成一份備忘錄。路透6日引述一位以色列消息人士報導，以方並未獲悉美國總統川普可能即將與伊朗達成協議，還正準備升級作戰。

另據美國有線電視新聞網（CNN）引述以國消息人士報導，以色列總理內唐亞胡6日將與幾位川普政府官員會談，以更了解美伊談判最新進展，希望釐清目前談判內容；以方擔心美國可能在最後一刻讓步，以達成美伊終戰協議。

暫不清楚內唐亞胡已與誰對話。CNN已請求白宮置評。一位美國官員則說，內唐亞胡經常與美國官員對話，以了解美伊談判最新進度。

消息人士說，以色列尤其擔心伊朗所受經濟制裁可能解除，並正敦促對伊朗的代理人網絡及其彈道飛彈計畫設限；以方也希望無論達成何種協議，都要保障以軍應對區域威脅的行動自由。