聽新聞
0:00 / 0:00

紐時：川普恐需重大讓步才能止戰

聯合報／ 編譯周辰陽高詣軒／綜合報導

紐約時報五日分析，美國總統川普正試圖找到結束伊朗戰爭的靈丹妙藥，但這或許根本不存在。目前德黑蘭認為己方占上風且能繼續承受經濟壓力，川普會先撐不住能源價格上漲。美方若不做重大妥協以保全德黑蘭顏面，伊方就不太可能達成協議。

川普先是去年六月空襲伊朗，聲稱其目的是摧毀伊朗核計畫，今年二月底又與以色列聯手大規模空襲伊朗，接著四月宣布封鎖伊朗港口，近日更啟動「自由計畫」引導滯留船隻通過，伊朗以飛彈和無人機回應。川普五日喊停自由計畫。

紐時引述幾位官員和分析家說，川普認為上述策略將迫使伊朗投降，但誤判伊朗的戰略、心態和適應力。伊朗在川普一連串動作下立場反而更強硬，川普卻未改變策略。

總部在布魯塞爾的智庫「國際危機組織」伊朗計畫主任瓦艾斯說，每次施壓效果不如預期，川普就尋求新脅迫手段，但川普並不了解，無論施壓多大，只要不給伊朗一個體面的下台階和互惠協議，就無法與伊朗達成交易。

美國智庫布魯金斯學會外交政策項目主任、伊朗問題專家馬洛尼說，美國當然可對伊朗經濟造成更大損傷，但伊朗是史上承受最大經濟壓力的國家，仍未導致其政權改變立場。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

再施壓就能逼德黑蘭低頭？專家：川普根本不懂伊朗人在想什麼

川普陷抉擇 恐數日內再攻伊

美國擊沉至少6艘伊朗快艇護2船通過 彭博：代價太高「不算成功」

中東戰爭第65天／川普「自由計畫」5月4日啟動 最新發展一次看

相關新聞

「單方面願望清單」伊朗嗆美提議不切實際 稱美國應做必要讓步

美媒Axios在6日報導稱，美方認為正接近與伊朗達成旨在結束戰爭的單頁、17點備忘錄。但伊朗國會國安委員會發言人雷札伊說，這與其說是現實，不如說是美國單方面的「願望清單」。

首次回應「自由計畫」…伊朗稱美國威脅結束 船隻可安全通過荷莫茲

路透6日引述伊朗官媒報導，伊斯蘭革命衛隊海軍當天聲稱，隨著「美國威脅」結束與「新程序」到位，船隻在荷莫茲海峽的安全通行將獲保障，也感謝船東和船長通行時遵守伊方規定。路透說，這是伊朗首次回應美國暫停引導

史詩怒火完結？川普稱若伊朗履行條件 將結束對伊行動、開放海峽

美國總統川普6日在真實社群發文說，假設伊朗同意履行「先前就同意」的事項，美國對伊朗的「史詩怒火」行動將結束，且美方極具成效的封鎖行動，將使荷莫茲海峽對伊朗在內的各方開放。

伊外長會晤王毅談海峽開放進度 盼陸方促和止戰

美國總統川普訪問大陸前夕，伊朗外長阿拉奇昨凌晨飛抵北京，上午與大陸外長王毅在釣魚台國賓館會談。阿拉奇強調，當前可盡快解決好荷莫茲海峽開放問題，並表示伊朗將通過和平談判尋求永久解決方案。王毅則稱，關於海

美媒：幾達成停戰備忘錄 伊朗：美方單方面願望清單

美媒Axios在六日引述兩位美國官員與兩位知情人士報導，白宮認為與伊朗已接近達成一份諒解備忘錄（ＭＯＵ）；該備忘錄僅有一頁，包含十四項要點，旨在結束戰爭並為更詳盡的核談判制定框架。

紐時：川普恐需重大讓步才能止戰

紐約時報五日分析，美國總統川普正試圖找到結束伊朗戰爭的靈丹妙藥，但這或許根本不存在。目前德黑蘭認為己方占上風且能繼續承受經濟壓力，川普會先撐不住能源價格上漲。美方若不做重大妥協以保全德黑蘭顏面，伊方就

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。