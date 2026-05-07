紐時：川普恐需重大讓步才能止戰

紐約時報五日分析，美國總統川普正試圖找到結束伊朗戰爭的靈丹妙藥，但這或許根本不存在。目前德黑蘭認為己方占上風且能繼續承受經濟壓力，川普會先撐不住能源價格上漲。美方若不做重大妥協以保全德黑蘭顏面，伊方就不太可能達成協議。

川普先是去年六月空襲伊朗，聲稱其目的是摧毀伊朗核計畫，今年二月底又與以色列聯手大規模空襲伊朗，接著四月宣布封鎖伊朗港口，近日更啟動「自由計畫」引導滯留船隻通過，伊朗以飛彈和無人機回應。川普五日喊停自由計畫。

紐時引述幾位官員和分析家說，川普認為上述策略將迫使伊朗投降，但誤判伊朗的戰略、心態和適應力。伊朗在川普一連串動作下立場反而更強硬，川普卻未改變策略。

總部在布魯塞爾的智庫「國際危機組織」伊朗計畫主任瓦艾斯說，每次施壓效果不如預期，川普就尋求新脅迫手段，但川普並不了解，無論施壓多大，只要不給伊朗一個體面的下台階和互惠協議，就無法與伊朗達成交易。

美國智庫布魯金斯學會外交政策項目主任、伊朗問題專家馬洛尼說，美國當然可對伊朗經濟造成更大損傷，但伊朗是史上承受最大經濟壓力的國家，仍未導致其政權改變立場。