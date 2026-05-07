伊外長會晤王毅談海峽開放進度 盼陸方促和止戰

美國總統川普訪問大陸前夕，伊朗外長阿拉奇昨凌晨飛抵北京，上午與大陸外長王毅在釣魚台國賓館會談。阿拉奇強調，當前可盡快解決好荷莫茲海峽開放問題，並表示伊朗將通過和平談判尋求永久解決方案。王毅則稱，關於海峽問題，大陸希望當事方「盡快回應國際社會的強烈呼聲」。

與王毅會談中，阿拉奇通報了伊美談判最新情況及伊方下一步考慮，表示伊方將堅決維護國家主權和民族尊嚴，同時通過和平談判方式，不斷積累共識，尋求全面、永久的解決方案。當前可盡快解決好荷莫茲海峽開放問題。伊方高度讚賞和認同大陸國家主席習近平提出「四點主張」，伊方信任大陸，期待大陸為促和止戰繼續發揮積極作用。

王毅則重申大陸對伊朗局勢的原則立場，並指當前地區局勢正處於「戰和轉換」的關鍵節點，堅持談判尤為重要。國際社會對恢復海峽正常安全通行有共同關切，大陸希望當事方盡快回應國際社會的強烈呼聲。大陸願為啟動和談繼續提供助力，他並強調大陸是伊朗「可信賴的戰略夥伴」。

伊朗外交部則指出雙方討論並檢視了經濟貿易等各領域的合作。阿拉奇表示，相信在新形勢下，兩國合作與戰略夥伴關係將比以往更加牢固。伊方讚揚了大陸譴責美國和以色列違反「聯合國憲章」基本原則的立場。通稿並提到王毅「讚揚伊朗人民抵抗侵略者的堅定決心」，以及伊朗的善意和負責任的態度。

半島電視台分析，伊朗希望在會晤中向北京傳達三個觀點：伊朗對戰爭的立場、在川普到訪前重申與大陸的關係及確保繼續獲得經濟和外交支持。此前，阿拉奇訪問了巴基斯坦、阿曼和俄羅斯，討論調解衝突的問題。

被問到大陸是否敦促伊朗開放荷莫茲海峽通行，大陸外交部發言人林劍昨稱「我們會盡快發布有關消息，請保持關注」。他還說，大陸將繼續為推動海峽局勢的降溫作出努力，也將繼續全力維護陸資船舶和陸籍船員的安全。