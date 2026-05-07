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美媒：幾達成停戰備忘錄 伊朗：美方單方面願望清單

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
伊朗首都德黑蘭4日可見嘲諷美國總統川普的漫畫。路透
伊朗首都德黑蘭4日可見嘲諷美國總統川普的漫畫。路透

美媒Axios在六日引述兩位美國官員與兩位知情人士報導，白宮認為與伊朗已接近達成一份諒解備忘錄（ＭＯＵ）；該備忘錄僅有一頁，包含十四項要點，旨在結束戰爭並為更詳盡的核談判制定框架。

美方預期伊朗在未來四十八小時內回應幾項要點。消息人士聲稱，這是自戰爭爆發以來，雙方最接近達成協議的一次。該協議將包括伊朗承諾暫停鈾濃縮活動，美國同意解除制裁並解凍大量伊朗凍結資金，以及雙方解除荷莫茲海峽通行限制。

路透引述調停國巴基斯坦一位消息人士報導，美伊的確就結束戰爭備忘錄接近達成共識。ＣＮＢＣ也引述一位伊朗外交部發言人報導，伊朗正評估一份美國對衝突解方的提案。

美國中東特使威科夫與總統川普的女婿庫許納，正與幾位伊朗官員以直接與間接方式商討該備忘錄。根據目前版本，該備忘錄將宣布停止中東戰事，並開始為期卅天的談判，以討論關於開放海峽、限制伊朗核計畫並解除美國制裁等事項的詳細協議。

兩位消息人士稱，上述談判可能在伊斯蘭馬巴德或日內瓦舉行。一位美國官員說，美伊各自的航運限制或封鎖將在卅天內逐步解除，但若談判破裂，美軍將恢復封鎖或重啟軍事行動。不過，伊朗國會國安委員會發言人雷札伊說，這與其說是現實，不如說是美國單方面的「願望清單」。雷札伊說，華府無法透過戰爭獲得在談判中未能達成的目標，並警告若美國不做出「必要讓步」，伊朗已準備好應對。

伊朗外交部發言人巴格赫里則說，德黑蘭正審查美方提議，並將向調停方巴基斯坦傳達其意見。

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