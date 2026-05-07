稱美國威脅已結束 伊朗：海峽通行安全

美國總統川普五日在社群平台發文表示，將持續封鎖伊朗港口，但引導船隻離開荷莫茲海峽的「自由計畫」將暫停。美國國務卿魯比歐五日也說，攻打伊朗的「史詩怒火行動」已結束，軍事行動已達目標。

路透六日引述伊朗官媒報導，伊斯蘭革命衛隊海軍聲稱，隨著「美國威脅」結束與「新程序」到位，船隻在荷莫茲海峽的安全通行將獲保障，也感謝船東和船長通行時遵守伊方規定。路透說，這是伊朗首次回應美國暫停引導船隻通過該海峽的「自由計畫」一事。

上述聲明未具體說明所謂「新程序」內容。但據伊朗「新聞電視台」此前報導，伊朗五日宣布一項監管海峽通航的新機制；在該制度下，試圖通過海峽的船隻將收到來自「波斯灣海峽管理局」的電郵，船隻必須遵守信中規定，並在通行前獲得許可。

川普寫道：「根據巴基斯坦及其他國家的要求，加上我們在對伊朗行動期間取得重大軍事成功，以及與伊朗代表就達成一項完整且最終協議方面已取得重大進展，我們已共同同意，雖然封鎖仍將全面維持並持續有效，但『自由計畫』（即船隻通行荷莫茲海峽的行動）將暫停一小段時間，以觀察該協議是否能最終完成並簽署。」

川普在三日宣布，自中東時間四日起引導受困荷莫茲海峽的中立國家船隻離開，並警告任何干預行為都將受到「強力處理」。

川普當時宣稱這項計畫派出超過一萬五千名軍人和一百架飛機參與，結果才實施不到兩天就喊停，美方宣稱這項行動讓兩艘美國商船成功穿越荷莫茲海峽，並且擊沉七艘伊朗快艇。

美國國務卿魯比歐五日表示，儘管還未取得伊朗的高濃縮鈾，但對伊朗軍事行動已達目標，並強調「自由計畫」是規模較小、防禦性質行動。

路透報導，白宮發言人李維特正值育嬰假期間，魯比歐罕見親赴白宮簡報室接受記者提問，魯比歐重申，「史詩怒火行動」已結束，「我們已經達成了那次行動的目標，不希望看到更多狀況發生，我們傾向和平之路。總統希望達成協議」。