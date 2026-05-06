伊朗稱美國提議不切實際 美方應做「必要讓步」

美媒Axios在6日報導稱，美方認為正接近與伊朗達成旨在結束戰爭的單頁、17點備忘錄。但伊朗國會國安委員會發言人雷札伊說，這與其說是現實，不如說是美國單方面的「願望清單」。

雷札伊說，華府無法透過戰爭獲得其在談判中未能達成的目標，並警告若美國不做出「必要讓步」，伊朗已準備好應對。

伊朗外交部發言人巴格赫里則說，德黑蘭正審查美方提議，並將向調停方巴基斯坦傳達其意見。

另據伊朗塔斯尼姆通訊社6日引述一位匿名消息人士報導，伊朗尚未回應美國最新提案，還說美方草案包含若干無法接受的條款。該人士強調，對伊朗言語威脅無效，反而可能惡化美國處境。

美國總統川普6日甫在真實社群發文說，若伊朗不同意達成協議，將恢復轟炸伊朗。美國有線電視新聞網（CNN）同日引述區域消息人士報導，美伊正朝向對上述備忘錄達成共識；近日外交作為又升溫，川普似乎正簡化和談中的若干問題，以便伊朗政權的溫和派能重返談判桌，並於日後處理更棘手議題。