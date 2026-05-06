巴基斯坦證實美伊可望達成14點備忘錄 伊朗稱正評估美國提案

紐約時報5日分析，美國總統川普正試圖找到結束伊朗戰爭的靈丹妙藥，但這或許根本不存在。目前德黑蘭認為己方占上風且能繼續承受經濟壓力，川普會先撐不住能源價格上漲。美方若不做重大妥協以保全德黑蘭顏面，伊方就

2026-05-06 17:06