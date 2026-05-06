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巴基斯坦證實美伊可望達成14點備忘錄 伊朗稱正評估美國提案
美媒Axios在6日稍早披露，白宮擬與伊朗達成涵蓋14項要點的一頁備忘錄。路透同日引述調停國巴基斯坦的一位知情消息人士報導，美、伊的確正接近就一份旨在結束戰爭的備忘錄達成共識。
該消息人士說，Axios先前相關報導正確，「我們將很快完成此事。我們正愈來愈接近」。
美媒CNBC也引述一位伊朗外交部發言人報導，伊朗正評估一份美國對衝突解方的提案。
Axios此前引述美國官員等幾位消息人士報導，該備忘錄預料宣布停止中東戰事，並開始為期30天的談判，以討論關於開放荷莫茲海峽、限制伊朗核計畫並解除美國制裁等事項的詳細協議；美伊官員正以直接和間接方式進行相關討論。
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