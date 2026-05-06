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關鍵48小時！傳美伊接近達成停戰協議 30天內逐步解封荷莫茲海峽

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關鍵48小時！傳美伊接近達成停戰協議 30天內逐步解封荷莫茲

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
伊朗首都德黑蘭4日可見嘲諷美國總統川普的漫畫。路透
伊朗首都德黑蘭4日可見嘲諷美國總統川普的漫畫。路透

美媒Axios在6日引述兩位美國官員與兩位知情人士報導，白宮認為正接近與伊朗就一份諒解備忘錄（MOU）達成共識；該備忘錄僅有一頁，包含14項要點，旨在結束戰爭並為更詳盡的核談判制定框架。

美伊尚未達成共識，美方預期伊朗在未來48小時內回應幾項要點。消息人士聲稱，這是自戰爭爆發以來，雙方最接近達成協議的一次。該協議將包括伊朗承諾暫停鈾濃縮活動，美國同意解除制裁並解凍大量伊朗凍結資金，以及雙方解除荷莫茲海峽通行限制。

上述備忘錄許多條款，將取決於美伊要達成最終協議。這意味戰爭可能再爆發，也可能出現一種長期僵局，即熱戰雖停止，但未真正解決任何問題。美國中東特使威科夫與總統川普的女婿庫許納，正與幾位伊朗官員以直接與間接方式商討該備忘錄。

根據目前版本，該備忘錄將宣布停止中東戰事，並開始為期30天的談判，以討論關於開放海峽、限制伊朗核計畫並解除美國制裁等事項的詳細協議。

兩位消息人士稱，上述談判可能在伊斯蘭馬巴德或日內瓦舉行。一位美國官員說，美伊各自的航運限制或封鎖將在30天內逐步解除，但若談判破裂，美軍將恢復封鎖或重啟軍事行動。

各方也正積極談判伊朗暫停鈾濃縮活動的期限。3位消息人士說，至少要12年，另一人認為最後可能是15年。伊朗提議5年，但美國要求20年。消息人士也說，美國希望加入一項條款，即伊朗若違反鈾濃縮規定，將延長暫停期。該期限到期後，伊朗將能提煉濃度3.67%的低度濃縮鈾。

伊朗也將在該備忘錄承諾，永遠不尋求發展核武或進行武器化相關活動。美國官員說，雙方還討論要求伊朗承諾不可營運地下核設施條款，伊朗並將承諾加強檢查機制，包括由聯合國人員進行突擊檢查。

兩位知情人士也聲稱，伊朗將同意從境內移出高濃縮鈾。此事是美國重要優先事項，但德黑蘭迄今拒絕。一位消息人士說，討論中方案之一是將這些核材料移至美國。

伊朗 荷莫茲海峽 以色列 美國 川普 中東

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