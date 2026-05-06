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結束伊朗戰爭無靈丹妙藥 專家警告川普嚴重誤判：恐需重大讓步

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
伊朗首都德黑蘭街頭4日可見反美壁畫。歐新社
伊朗首都德黑蘭街頭4日可見反美壁畫。歐新社

紐約時報5日分析，美國總統川普正試圖找到結束伊朗戰爭的靈丹妙藥，但這或許根本不存在。目前德黑蘭認為己方占上風且能繼續承受經濟壓力，川普會先撐不住能源價格上漲。美方若不做重大妥協以保全德黑蘭顏面，伊方就不太可能達成協議。

川普先是去年6月空襲伊朗，聲稱其目的是摧毀伊朗核計畫，今年2月又與以色列聯手大規模空襲伊朗，接著4月宣布封鎖伊朗港口，近日更啟動「自由計畫」引導滯留船隻通過，伊朗隨後以飛彈和無人機回應。川普5日喊停自由計畫。

紐時引述幾位官員和分析家說，川普認為上述策略將迫使伊朗投降，但其想法有嚴重缺陷，誤判伊朗的戰略、心態和對局勢的適應力。伊朗在川普一連串動作下立場反而更強硬，川普卻未改變其策略。

總部在布魯塞爾的智庫「國際危機組織」伊朗計畫主任瓦艾斯說，每次施壓效果不如預期，川普就尋求新脅迫手段，以為只要再加點壓力就能成功，但他不懂的是無論施壓多大，只要不給伊朗一個體面的下台階和互惠協議，就無法與伊朗達成交易。

美國智庫布魯金斯學會外交政策項目主任、伊朗問題專家馬洛尼說，美國當然可對伊朗經濟造成更大損傷，但伊朗是史上承受最大經濟壓力的國家，這種壓力並未導致其政權崩潰或採取更「明理」立場。

馬洛尼說，伊朗是專制國家，並無做出妥協的政治動力，而川普儘管面臨能源價格高漲帶來的經濟壓力，目前似乎也無意讓步。無論如何，馬洛尼都懷疑美國對伊朗的封鎖能否即時成功，以挽救全球經濟和川普在期中選舉的前景。

儘管伊朗面臨巨大經濟風險，但川普似乎誤判其嚴重程度；他賭的是伊朗在出口受阻下儲油容量將很快耗盡，只好做出重大讓步。不過風險顧問公司Obsidian Risk Advisors主管艾瑞克森說，伊朗短期內還不必開始關閉油井；制裁和封鎖會起一定作用，但並不預期在可行的時間範圍內，能達成所需成果。這也是川普試圖推行新方案來突破伊朗封鎖的原因之一。

伊朗政權視當前僵局為解決美伊長期衝突的契機，因此繼續與美國低調談判，但不是屈服美方脅迫。瓦艾斯說，伊朗希望達成協議，但其高層認為此時屈服於壓力，未來只會面臨更大壓力，因此想繼續控制荷莫茲海峽並收通行費來支應重建，也不相信任何一位美國總統會解除制裁，「伊朗不想經歷熱戰後，又陷入冷和平」。

以色列 伊朗 美國 川普 荷莫茲海峽

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