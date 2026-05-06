又傳攻擊…法國達飛集團旗下船隻荷莫茲海峽遇襲 多名船員受傷

美國總統川普持續尋找能讓他在伊朗問題上取得勝利的「神奇公式」，從去年6月宣稱要「徹底摧毀」伊朗核計畫的空襲，到今年2月與以色列聯手發動的大規模空襲，再到封鎖伊朗航運、試圖終結德黑蘭對荷莫茲海峽的控制。

2026-05-06 09:51