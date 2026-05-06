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又傳攻擊…法國達飛集團旗下船隻荷莫茲海峽遇襲 多名船員受傷

聯合報／ 編譯曾子榛／即時報導
路透報導，法國航運業者達飛集團（CMA CGM）6日表示，旗下船隻聖安東尼奧號（San Antonio）在穿越荷莫茲海峽時遭到襲擊，導致船員受傷與船體受損。 示意圖／路透社
路透報導，法國航運業者達飛集團（CMA CGM）6日表示，旗下船隻聖安東尼奧號（San Antonio）在穿越荷莫茲海峽時遭到襲擊，導致船員受傷與船體受損。 示意圖／路透社

路透報導，法國航運業者達飛集團（CMA CGM）6日表示，旗下船隻聖安東尼奧號（San Antonio）在穿越荷莫茲海峽時遭到襲擊，導致船員受傷與船體受損。

該公司表示，這起襲擊發生於5日，受傷船員已撤離並接受治療。

達飛集團聲明表示，「正密切關注事態發展，並與船員一同保持全面戒備」。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）引述2名美國官員說法報導，波灣地區一艘貨輪於當地時間5日深夜，疑似遭到一枚「攻陸巡弋飛彈」擊中，導致多名菲律賓籍船員受傷。

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