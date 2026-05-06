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伊朗開火？韓貨船荷莫茲爆炸後將拖往杜拜 事故原因待釐清
一艘由南韓現代商船公司（HMM）經營的貨船日前在荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）爆炸起火，HMM今天表示，已安排拖船將這艘船隻拖往杜拜一處港口。
路透社報導，美國總統川普將這起事件歸咎於伊朗所為，但南韓外交部表示，待船隻回到港口並完成檢查後，才能確認爆炸原因。
HMM透過簡訊說，受損船隻預計將在首爾時間7日晚間或8日清晨抵達杜拜。
這艘懸掛巴拿馬旗幟、名為HMM Namu的貨船4日晚間在荷莫茲海峽爆炸起火，火勢稍後遭到撲滅，所幸無人傷亡，24名船員均留在船上。
川普在社群媒體發文說，在美方採取行動確保荷莫茲海峽航道暢通之際，伊朗對一艘韓方經營的船隻和其他目標開火，並呼籲首爾加入美方相關任務。這條水道承載全球約1/5石油與天然氣貿易。
首爾對於是否直接捲入中東衝突態度審慎，不過南韓總統府昨天透露，正在評估川普提出參與維護航行自由計畫的建議。
川普稍後表示，將暫停相關行動，以協助護送船隻通過這條戰略水道，還說與伊朗達成全面協議已有了「重大進展」。
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