快訊

今年第5號颱風「哈格比」生成了 最新路徑、對台影響曝光

王心凌舞台驚魂！唱一半突遭雷射直射腿痛到尖叫 真實反應全被拍

彭啓明稱鼠患非認知戰 蔣萬安重砲回擊：南鼠北送不是嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗開火？韓貨船荷莫茲爆炸後將拖往杜拜 事故原因待釐清

中央社／ 首爾6日綜合外電報導
一艘由南韓現代商船公司（HMM）經營的貨船日前在荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）爆炸起火，HMM今天表示，已安排拖船將這艘船隻拖往杜拜一處港口。 示意圖／路透社
一艘由南韓現代商船公司（HMM）經營的貨船日前在荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）爆炸起火，HMM今天表示，已安排拖船將這艘船隻拖往杜拜一處港口。 示意圖／路透社

一艘由南韓現代商船公司（HMM）經營的貨船日前在荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）爆炸起火，HMM今天表示，已安排拖船將這艘船隻拖往杜拜一處港口。

路透社報導，美國總統川普將這起事件歸咎於伊朗所為，但南韓外交部表示，待船隻回到港口並完成檢查後，才能確認爆炸原因。

HMM透過簡訊說，受損船隻預計將在首爾時間7日晚間或8日清晨抵達杜拜。

這艘懸掛巴拿馬旗幟、名為HMM Namu的貨船4日晚間在荷莫茲海峽爆炸起火，火勢稍後遭到撲滅，所幸無人傷亡，24名船員均留在船上。

川普在社群媒體發文說，在美方採取行動確保荷莫茲海峽航道暢通之際，伊朗對一艘韓方經營的船隻和其他目標開火，並呼籲首爾加入美方相關任務。這條水道承載全球約1/5石油與天然氣貿易。

首爾對於是否直接捲入中東衝突態度審慎，不過南韓總統府昨天透露，正在評估川普提出參與維護航行自由計畫的建議。

川普稍後表示，將暫停相關行動，以協助護送船隻通過這條戰略水道，還說與伊朗達成全面協議已有了「重大進展」。

以色列 伊朗 美國 南韓 荷莫茲海峽 爆炸 杜拜 川普

延伸閱讀

韓國調查貨船荷莫茲海峽起火 評估加入美方行動

韓貨船在荷莫茲海峽爆炸起火　川普籲首爾加入任務

韓國稱其船隻在荷莫茲海峽發生爆炸並起火 原因尚不明

韓貨船荷莫茲遇襲爆炸！川普點名南韓加入護航 青瓦台態度曝光

相關新聞

伊朗開火？韓貨船荷莫茲爆炸後將拖往杜拜 事故原因待釐清

一艘由南韓現代商船公司（HMM）經營的貨船日前在荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）爆炸起火，HMM今天表示，已...

又傳攻擊…法國達飛集團旗下船隻荷莫茲海峽遇襲 多名船員受傷

路透報導，法國航運業者達飛集團（CMA CGM）6日表示，旗下船隻聖安東尼奧號（San Antonio）在穿越荷莫茲海峽時遭到襲擊，導致船員受傷與船體受損。

伊朗外長訪中之際 川普：美伊戰事 習對美「尊重」

川普總統下周將前往北京與中國領導人習近平見面，他5日表示，美國在與伊朗發生戰爭衝突之際，並未受到中國的挑戰。川普說，雖然荷莫茲海峽情勢持續緊張，習近平對美國始終「很尊重」。同時，中國外交部5日宣布，伊

中東戰爭第67天》川普宣布暫停護航 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗進入第66天，美國總統川普表示，將暫時中止一項協助船隻通過荷莫茲海峽的行動，理由是與伊朗達成全面...

再施壓就能逼德黑蘭低頭？專家：川普根本不懂伊朗人在想什麼

美國總統川普持續尋找能讓他在伊朗問題上取得勝利的「神奇公式」，從去年6月宣稱要「徹底摧毀」伊朗核計畫的空襲，到今年2月與以色列聯手發動的大規模空襲，再到封鎖伊朗航運、試圖終結德黑蘭對荷莫茲海峽的控制。

川普喊停「自由計畫」！稱與伊朗談判取得進展 荷莫茲通航行動踩煞車

美國總統川普5日在真實社群發文表示，對伊朗港口的封鎖仍將全面維持並持續有效，但引導受困荷莫茲海峽的中立國家船隻離開荷莫茲海峽的「自由計畫」（Project Freedom）將暫停一小段時間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。