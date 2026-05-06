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美國與梵蒂岡互動受矚 盧比歐將會晤教宗推動對話

中央社／ 華盛頓／梵蒂岡5日綜合外電報導

美國國務卿盧比歐今天表示，他預計於7日訪問梵蒂岡期間，與教宗良十四世（Pope Leo XIV）討論古巴及全球宗教自由等議題。川普總統因教宗批評美以對伊朗戰爭，再度發表指責言論。

路透社報導，美國駐教廷大使稍早表示，盧比歐與教宗將「就美國政策坦誠對話」，進行交流。

美國駐教廷大使柏奇（Brian Burch）指出：「國家之間難免存在分歧，而解決分歧的方式之一，就是透過兄弟情誼與真誠對話。」

盧比歐在白宮對記者表示，他預期將與教宗討論全球宗教自由問題，專注非洲情勢，以及對古巴人道援助。

他說：「與梵蒂岡有很多議題可以討論。教宗不僅是基督的代理人，是一位天主教領袖，同時也是一個主權國家的元首。」

當被問及此行是否為了「緩和與教宗關係」時，盧比歐回答：「不是，這趟行程早已安排，當然期間發生了一些事情。」

川普昨天對右翼電台名嘴修伊特（Hugh Hewitt）表示：「教宗寧願討論伊朗擁有核武沒關係這件事，而我認為這一點並不好。」

教宗從未表示支持伊朗擁有核武，但他反對川普所稱目的在終止伊朗核計畫的戰爭。

針對川普的批評，教宗表示，希望透過談論和平來傳播基督信仰訊息，也接受外界批評。

教宗堅決否認自己支持核武器，天主教會認為核武器是不道德的。他表示：「教會多年來一直明確反對所有核武器，這一點毫無疑問。」

盧比歐與副總統范斯（JD Vance）均為天主教徒，兩人曾於一年前出席教宗就職彌撒並與其會面。

此外，盧比歐8日將會晤義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。梅洛尼曾為教宗辯護，義大利國防部長則表示，伊朗戰爭可能削弱美國的領導地位。

教宗8日將迎來他領導全球14億天主教徒的一週年紀念。雖然任期初期在國際舞台相對低調，但近幾週已成為伊朗戰爭的堅定批評者。

教宗也曾嚴厲批評川普政府強硬的反移民政策，呼籲美國與以天主教為主的古巴展開對話。古巴因美國制裁長期面臨停電問題，華府表示，這些制裁是對古巴共產政權施壓。

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