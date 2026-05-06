伊朗外長訪中 學者：中方料斡旋美伊重開荷莫茲海峽

川習會下週登場前，伊朗外交部長阿拉奇今天上午率團抵達北京。中國學者分析指出，伊朗問題對中國是複雜的利益計算，但當前關鍵是如何重開荷莫茲海峽，中方將會對伊朗和美國雙方做說服工作。

中國官媒央視新聞報導，阿拉奇（AbbasAraghchi）6日抵達北京，與中國外長王毅會談。伊朗媒體指出，阿拉奇此行將與王毅「討論雙邊關係及區域和國際局勢」。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯告訴中央社記者，中美元首會晤（川習會）原本就應該會談中東問題，包括美國總統川普成立的和平委員會希望中國參加，處理加薩治理問題。但在2月28日美國攻打伊朗後，伊朗問題變得更突出。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）4日敦促中國加強外交壓力，說服伊朗對外開放荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）。他還指責，中國購買伊朗90%能源，「因此他們正在資助全球最大的恐怖主義贊助國」。

吳心伯認為，「川普想（從戰事）抽身，也在要中國幫忙」。從中國的利益需要來說，中方也會推動停戰談判。一旦荷莫茲海峽重新開放，除了有利於中國的油氣進口，也等於中美之間有了新的合作領域。

他說，中方目前最關心的就是盡快重開荷莫茲海峽，因為許多國家經濟受到很大影響，所以首先要解決這個問題，接下來還有伊朗發展核武、以及美國對伊朗制裁等都要談。當前的難點在於，美伊雙方各自的要價存在一定差距，中方可能要推動雙方在相關訴求上更務實。

他說，美伊談判後的協議不會只有美國與伊朗簽定，「中國要作為一個見證人參與進去」。如此一來，美方在考慮對中國的關係時，就不僅是要考慮貿易，還得考慮俄烏、中東、朝鮮半島等問題上需要中國合作，「這個對穩定中美關係也是有幫助的」。

上海國際關係學者沈丁立則表示，中國沒有伊朗也可以活，有伊朗的便宜石油能活得更好。但是美伊打仗，影響中國長期對伊朗的投資，這讓中國為難。

中國與伊朗已在2021年簽署25年合作計劃，涉及約4000億美元的基礎設施、能源與技術投資。

他直言，美伊戰爭對中國是「複雜的計算」。

沈丁立說，伊朗對中國的利益，一是在經濟上提供更便宜的石油能源，一是有利於分散美國的軍事資產部署。不過，當前川普採取封鎖荷莫茲海峽的做法，已對伊朗的國家財政造成很大壓力，美國以此施壓伊朗放棄發展核武，而非直接派地面部隊進伊朗拿取濃縮釉。

他認為，這次伊朗外長阿拉奇到中國，就是在伊朗面臨經濟與安全重壓下，要討論「對中國和伊朗都好」的解決辦法。

他說，中國宜勸告伊朗，不去攻擊荷莫茲海峽的商船，也說服美國相應解封荷莫茲海峽，並說服雙方更耐心地處理伊朗濃縮釉的問題。中國也會注意到美國要求中國不向伊朗提供軍品與軍民兩用物資，美國同樣必須關照中國的核心利益關切。

至於北京居間協調的工作能否有效，川普預計14、15日訪問中國，屆時在伊朗問題上的成果將會說明。