傳英美財長當面爭執 伊朗戰爭議題引發外交緊張

「衛報」引述消息人士報導，英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）4月在華盛頓會議期間就伊朗戰爭問題當面激烈爭論，為兩國關係緊張加劇的最新跡象。

知情人士透露，兩人在國際貨幣基金（IMF）春季會議期間面對面發生爭執，證實「金融時報」（Financial Times）率先的報導。

這場爭執源於里夫斯對伊朗衝突的公開批評。她在會議開始前發表相關言論，引發川普政府部分人士的強烈反彈。

里夫斯與英國首相施凱爾（Keir Starmer）的批評，被認為造成美英關係數十年來最嚴重的裂痕。對此，川普威脅撕毀貿易協議，甚至揚言承認阿根廷對福克蘭群島（Falkland Islands）主權的主張。

里夫斯4月14日接受「鏡報」訪問時稱，她對美國「在沒有明確退出計畫下介入這場戰爭感到非常沮喪與憤怒」，表示這場戰爭是「愚蠢之舉」。

之後她訪問美國並接受CNBC訪問表示，這場戰爭的目標「從未清楚」。

里夫斯在一場座談會上說：「我不認為這場衝突讓世界變得更安全…過去6週以來，這場衝突的目標到底是什麼，其實並不明確。」

根據與會人士透露，貝森特在4月15日的面對面會議中因這些言論責備里夫斯，甚至提及伊朗可能對英國發動核攻擊的威脅。

據了解，他的說法與前一天接受英國廣播公司（BBC）訪問時的言論內容相似，當時他回應外界憂心戰爭對經濟衝擊表示：「如果有一枚核武擊中倫敦，全球GDP會受到多大衝擊？」

里夫斯則回應，她不是貝森特的下屬，並對其語氣感到不滿。

一名英國官員說：「里夫斯私下對伊朗戰爭的看法，與她在公開場合的立場同樣直接。」

英國首相官邸唐寧街（Downing Street）今天指出，「財政大臣與美國財長關係良好。在她訪問華盛頓之後，雙方進行了具建設性的對話。」

英國政府在執政初期曾努力與川普維持良好關係，但施凱爾對川普外交政策的批評近來愈發直言不諱。

亞美尼亞週末舉行的歐洲政治共同體（EuropeanPolitical Community）會議上，施凱爾表示：「我們不能否認，一些我們長期依賴的盟友關係，已經不再處於理想狀態。」

隨著跨大西洋緊張情勢升高，川普近幾週威脅撕毀既有貿易協議、對英國數位服務稅加徵新關稅，並可能承認阿根廷對福克蘭群島的控制權。

不過，英國國王查爾斯三世（King Charles III）和王后卡蜜拉（Queen Camilla）赴美訪問後，川普語氣有所緩和，並宣布取消對蘇格蘭威士忌的關稅。