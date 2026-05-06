快訊

軍公教調薪10%有譜？人事總處：往照顧基層方向考量

終於等到了！Threads電腦版可以傳訊息了 還有3功能可以用

專家揭大西洋郵輪漢他疫情2大可能來源！一病毒株致死率達40%

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗外長訪中之際 川普：美伊戰事 習對美「尊重」

世界日報／ 記者顏伶如、黃雅慧／綜合報導
伊朗外長阿拉奇(左)4月27日訪問俄羅斯，並會見普亭總統。阿拉奇將於6日訪中，與中國外交部長王毅會談。(路透)
伊朗外長阿拉奇(左)4月27日訪問俄羅斯，並會見普亭總統。阿拉奇將於6日訪中，與中國外交部長王毅會談。(路透)

川普總統下周將前往北京與中國領導人習近平見面，他5日表示，美國在與伊朗發生戰爭衝突之際，並未受到中國的挑戰。川普說，雖然荷莫茲海峽情勢持續緊張，習近平對美國始終「很尊重」。同時，中國外交部5日宣布，伊朗外長阿拉奇(Abbas Araqchi)將於6日應邀訪中，中國外交部長王毅將與其舉行會談。

這是美伊戰事以來，伊朗外長首次訪問北京。由於阿拉奇上周曾訪俄羅斯並會見普亭總統，阿拉奇此行是否可能會見中國國家主席習近平，受到矚目。

當媒體詢問希望與習近平在伊朗問題上達成什麼目標，川普答道，與習近平交情極佳，「他是個很了不起的人，我們相處融洽，大家都看到我們的互動」。

川普說：「我們跟中國有很多生意往來，賺了很多錢。我們現在賺很多錢，跟以前狀況不一樣了，我在這次見面會討論到這一點，這是議題之一。」

川普表示，美國與伊朗發生戰爭衝突期間，習近平一直表現友善。川普說：「持平而論，他有六成石油來自荷莫茲海峽，但他一直保持非常尊重。」

路透報導，伊朗外交部在Telegram帳號上稱，阿拉奇5日前往北京，將與中國外長會談，討論雙邊關係及地區和國際局勢發展。中國外交部隨後也公布，阿拉奇將於6日應邀訪中，王毅將與他進行會談。

中國外交部今晚以層級較高的不具名發言人名義，透過官網作上述宣布，未作更多說明。

阿拉奇這次訪中前，曾於4月27日訪問俄羅斯，並會見普亭總統。普亭當時向阿拉奇說，俄羅斯「將盡一切所能」維護伊朗和中東地區所有人民的利益，力求儘早實現和平，並讚揚伊朗人民英勇地「為獨立與主權奮戰」。且俄羅斯和伊朗一樣，都打算維持雙方的戰略夥伴關係。

阿拉奇訪俄時曾公開表示，美國的做法使上一輪談判雖有進展，卻因「要求過分」而未能達成目標。

雖然這是伊朗外長在中東衝突以來首度訪中，但中伊外長一直保持著密切聯繫，至少通話三次。北京重申立即停火必要性，同時呼籲各國尊重彼此主權。

美國財政部長貝森特4日在福斯新聞上受訪稱，呼籲中國加大對伊朗的外交斡旋，力勸對方向國際航運開放荷莫茲海峽，並稱美中元首下周會面時將談及此議題。

以色列 伊朗 美國 習近平 普亭 川普

延伸閱讀

伊朗外長5/6訪中 是否會見習近平受矚目

川習會下周登場 美中預料談到伊朗和台灣

紐時：中國對伊伊朗兩手策略 一面促談判 一面供軍資

美伊代表赴巴基斯坦 川普：伊朗將提出滿足美國的方案

相關新聞

再施壓就能逼德黑蘭低頭？專家：川普根本不懂伊朗人在想什麼

美國總統川普持續尋找能讓他在伊朗問題上取得勝利的「神奇公式」，從去年6月宣稱要「徹底摧毀」伊朗核計畫的空襲，到今年2月與以色列聯手發動的大規模空襲，再到封鎖伊朗航運、試圖終結德黑蘭對荷莫茲海峽的控制。

川普喊停「自由計畫」！稱與伊朗談判取得進展 荷莫茲通航行動踩煞車

美國總統川普5日在真實社群發文表示，對伊朗港口的封鎖仍將全面維持並持續有效，但引導受困荷莫茲海峽的中立國家船隻離開荷莫茲海峽的「自由計畫」（Project Freedom）將暫停一小段時間。

伊朗外長訪中之際 川普：美伊戰事 習對美「尊重」

川普總統下周將前往北京與中國領導人習近平見面，他5日表示，美國在與伊朗發生戰爭衝突之際，並未受到中國的挑戰。川普說，雖然荷莫茲海峽情勢持續緊張，習近平對美國始終「很尊重」。同時，中國外交部5日宣布，伊

中東戰爭第67天》川普宣布暫停護航 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗進入第66天，美國總統川普表示，將暫時中止一項協助船隻通過荷莫茲海峽的行動，理由是與伊朗達成全面...

美國務卿魯比歐稱攻伊行動結束！轉向保護荷莫茲海峽航運

美國表示，對伊朗的進攻行動已告一段落，轉而致力保護荷莫茲海峽的航運安全。然而，經過一天的空襲之後，又有一艘貨船遭襲，顯示衝突仍在延續。

連續兩天 阿聯又遭伊朗飛彈與無人機攻擊

阿拉伯聯合大公國5日表示，其防空系統連續第二天攔截來自伊朗的飛彈和無人機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。