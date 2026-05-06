伊朗外長訪中之際 川普：美伊戰事 習對美「尊重」

川普總統下周將前往北京與中國領導人習近平見面，他5日表示，美國在與伊朗發生戰爭衝突之際，並未受到中國的挑戰。川普說，雖然荷莫茲海峽情勢持續緊張，習近平對美國始終「很尊重」。同時，中國外交部5日宣布，伊朗外長阿拉奇(Abbas Araqchi)將於6日應邀訪中，中國外交部長王毅將與其舉行會談。

這是美伊戰事以來，伊朗外長首次訪問北京。由於阿拉奇上周曾訪俄羅斯並會見普亭總統，阿拉奇此行是否可能會見中國國家主席習近平，受到矚目。

當媒體詢問希望與習近平在伊朗問題上達成什麼目標，川普答道，與習近平交情極佳，「他是個很了不起的人，我們相處融洽，大家都看到我們的互動」。

川普說：「我們跟中國有很多生意往來，賺了很多錢。我們現在賺很多錢，跟以前狀況不一樣了，我在這次見面會討論到這一點，這是議題之一。」

川普表示，美國與伊朗發生戰爭衝突期間，習近平一直表現友善。川普說：「持平而論，他有六成石油來自荷莫茲海峽，但他一直保持非常尊重。」

路透報導，伊朗外交部在Telegram帳號上稱，阿拉奇5日前往北京，將與中國外長會談，討論雙邊關係及地區和國際局勢發展。中國外交部隨後也公布，阿拉奇將於6日應邀訪中，王毅將與他進行會談。

中國外交部今晚以層級較高的不具名發言人名義，透過官網作上述宣布，未作更多說明。

阿拉奇這次訪中前，曾於4月27日訪問俄羅斯，並會見普亭總統。普亭當時向阿拉奇說，俄羅斯「將盡一切所能」維護伊朗和中東地區所有人民的利益，力求儘早實現和平，並讚揚伊朗人民英勇地「為獨立與主權奮戰」。且俄羅斯和伊朗一樣，都打算維持雙方的戰略夥伴關係。

阿拉奇訪俄時曾公開表示，美國的做法使上一輪談判雖有進展，卻因「要求過分」而未能達成目標。

雖然這是伊朗外長在中東衝突以來首度訪中，但中伊外長一直保持著密切聯繫，至少通話三次。北京重申立即停火必要性，同時呼籲各國尊重彼此主權。

美國財政部長貝森特4日在福斯新聞上受訪稱，呼籲中國加大對伊朗的外交斡旋，力勸對方向國際航運開放荷莫茲海峽，並稱美中元首下周會面時將談及此議題。