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中東戰爭第67天》川普宣布暫停護航 最新發展一次看

中央社／ 巴黎5日綜合外電報導
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

美國以色列聯手攻打伊朗進入第66天，美國總統川普表示，將暫時中止一項協助船隻通過荷莫茲海峽的行動，理由是與伊朗達成全面協議已出現「重大進展」。

美以動向

川普今天表示，鑒於與伊朗談判取得進展，他將暫停美國在荷莫茲海峽的護航行動，以與伊朗達成協議終結中東戰爭。美方「自由計畫」護航行動僅啟動一天便喊卡。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，美國已完成對伊朗的攻勢行動，此番言論呼應他在停火協議生效近一個月後向國會提交的報告。

盧比歐在白宮對記者說：「誠如總統向國會通報的那樣，史詩怒火行動（Epic Fury）已經結束。我們已經完成了該階段的任務。」

川普也呼籲伊朗做出「明智決定」，達成協議以終結這場戰事，他表示即使停火協議搖搖欲墜，也不希望造成更多伊朗人民喪命，並表示德黑蘭想簽終戰協議。

伊朗動向

阿拉伯聯合大公國指控德黑蘭當局對其發動大規模無人機與飛彈襲擊後，伊朗軍方否認在近日曾對阿聯發動任何攻擊。

根據伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）與法斯通訊社（Fars）報導，伊朗外交部長阿拉奇（AbbasAraghchi）已於7日上午抵達北京，準備與中國外交部長王毅舉行預定會談。

油價股匯動態

由於中東戰爭停火得以維持，國際原油價格今天下滑。前一天，荷莫茲海峽發生衝突以及阿拉伯聯合大公國遭到襲擊，曾一度推升國際油價上漲。

隨著國際油價回落及市場對強勁的企業財報感到振奮，華爾街股市4大指數今天再度收高，帶動標普、那指雙雙創下歷史新高。

其他國家及組織

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在最近一次中東訪問行程中，表示願意為巴林提供協助。澤倫斯基此前一直向中東各國推廣烏克蘭在對抗俄羅斯及伊朗製無人機方面的實戰經驗。

澤倫斯基在與巴林元首哈麥德（Hamad bin Isa AlKhalifa）會晤後於網路發聲明表示：「烏克蘭已準備好分享安全領域的專業經驗，協助巴林強化生命安全防護。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，他今晚將與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）通話。

目前各國領袖正施壓伊朗，要求就終結戰爭展開談判，並重新開放荷莫茲海峽。

稍早，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）呼籲伊朗「重返談判桌，別再挾持區域與全球」，與馬克宏及英國首相施凱爾（Keir Starmer）的立場一致。

印度對阿拉伯聯合大公國能源設施遭受無人機襲擊一事表示譴責，該起襲擊造成3名印度籍人士受傷。印度方面並敦促各方應確保荷莫茲海峽的通行不受干擾。

韓國政府表示，在韓籍船隻疑似遭伊朗攻擊，川普敦促首爾當局參與行動後，將針對加入美國在荷莫茲海峽的行動「重新審視其立場」。

伊朗 中東 以色列 美國

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