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美國務卿魯比歐美稱攻伊行動結束 轉向保護荷莫茲海峽航運

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國國務卿魯比歐周二在白宮對記者表示，史詩狂怒行動結束。 美聯社
美國國務卿魯比歐周二在白宮對記者表示，史詩狂怒行動結束。 美聯社

美國表示，對伊朗的進攻行動已告一段落，轉而致力保護荷莫茲海峽的航運安全。然而，經過一天的空襲之後，又有一艘貨船遭襲，顯示衝突仍在延續。

美國國務卿魯比歐周二在白宮對記者表示：「史詩狂怒行動結束，我們實現了行動目標。」

儘管美國似乎有意推動局勢降級，但重開海峽的協議仍然遙遠。美國對伊朗實施封鎖，伊朗則以關閉一條承載全球約五分之一石油運輸的水道作為回應。

在魯比歐發言之際，一家英國監測機構稱，一艘貨船在荷莫茲海峽遭不明物體擊中。美國表示，荷莫茲海峽周邊的封鎖已導致超過1,550艘商船、約2.2萬名船員滯留波斯灣。

伊朗總統將美國恢復談判的要求斥為「不可能」。

根據半官方的法爾斯通訊社報導，伊朗總統裴澤斯基安在與伊拉克候任總理阿梅迪通電話時表示：「問題在於，美國一方面對我國奉行極限施壓政策，另一方面卻期望伊朗回到談判桌前，並最終屈從於其單邊要求。這是一個不可能成立的等式。」

周二油價下跌，布蘭特原油下跌約3.6%，跌破每桶111美元下方；此前周一曾上漲近6%。

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