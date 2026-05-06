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伊朗警告荷莫茲海峽船隻 偏離航道將遭強硬回應
伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）今天警告，任何偏離伊朗所核准荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航道的船隻，都將面臨強硬回應。
法新社報導，伊朗革命衛隊透過國家電視台發布聲明指出：「我們警告所有計劃航經荷莫茲海峽的船舶，伊朗先前公告的航道才是唯一安全的通道。任何船隻偏離該航道改走其他路線都是危險的，且將招致伊朗革命衛隊海軍的強硬回應。」
在伊朗革命衛隊發布這項警告之際，美國正展開第2天行動，協助商船通過此水道。伊朗日前為因應美國與以色列發動的戰爭而關閉荷莫茲海峽。
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