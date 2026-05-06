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阿聯稱攔截伊朗飛彈與無人機 德黑蘭否認攻擊
阿拉伯聯合大公國國防部今天表示，該國防空系統正在應付伊朗飛彈與無人機攻擊，隨後伊朗軍方作戰指揮部說，伊朗武裝部隊近日未對阿聯執行任何飛彈或無人機攻擊行動。
路透社無法獨自核實雙方說法。
伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）還警告說，若阿聯（UAE）對伊朗採取任何行動，將面臨「毀滅式的回應」。
這是阿聯連續第2天稱受到攻擊；美國宣布對伊朗停火後，過去近4週中東局勢相對平靜。
阿聯外交部發表聲明指出，這些攻擊行為構成局勢嚴重升級、對國家安全帶來直接威脅，強調阿聯保留「充分且合法的權利」回應此事。
阿聯昨晚表示防空部隊正在應付飛彈和無人機威脅，消防人員正在一處主要石油產業園區撲滅無人機攻擊引發的大火，當局稱這起攻擊是伊朗所為。
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