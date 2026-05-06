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川普籲伊朗做出明智決定 稱德黑蘭想簽終戰協議

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國總統川普今天呼籲伊朗做出「明智決定」，達成協議以終結這場戰事，他表示即使停火協議搖搖欲墜，也不希望造成更多伊朗人民喪命，並表示德黑蘭想簽終戰協議。

法新社報導，川普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）回答記者提問時表示：「他們應該做出明智的決定，因為我們不想出兵殺人。真的不想。我不想那麼做，太殘酷了。」

德黑蘭近日對美軍和阿拉伯聯合大公國（UAE，阿聯）發射飛彈和出動無人機攻擊之際，記者詢及伊朗何種行徑才算正式違反美伊持續近1個月的停火，川普對此婉拒回應。

他指出：「你們很快就會知道了。他們（指伊朗）知道該怎麼做；更重要的是，他們知道什麼不能做。」

川普並指控伊朗在終戰協議上「耍花樣」，他重申這項協議須確保德黑蘭無法發展核武，「我看不慣伊朗的是，他們與我談話時彬彬有禮，轉頭又在電視上說：『我們並未與（美國）總統對話』」。

川普說，「所以他們在耍花樣，但我告訴你們，他們想簽協議，誰不想呢？當你的軍力不復存在，我們就能為所欲為」。

川普也對伊朗的軍力不以為然，稱德黑蘭「應該舉白旗投降」，只是礙於顏面做不到。

他告訴記者，伊朗的軍力已經被削弱到只能舞弄「玩具槍」，並表示德黑蘭在公開場合持續以武力恫嚇，其實私底下想簽協議。

川普同時盛讚美軍在中東地區封鎖伊朗港口的行動，「就像銅牆鐵壁般堅不可摧，沒人敢挑戰這個封鎖行動。我認為效果非常好」。

他強調，伊朗「應該保留代表投降的白旗。如果這是一場戰鬥，他們老早就住手了。」

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