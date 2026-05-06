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逼近戰爭！美軍荷莫茲海峽護航船舶 與伊朗交火

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美軍四日派出軍艦護送兩艘美國商船通過荷莫茲海峽，與伊朗爆發衝突。圖為幾艘油輪二日停泊在伊朗阿巴斯港附近的荷莫茲海峽。法新社
美軍四日派出軍艦護送兩艘美國商船通過荷莫茲海峽，與伊朗爆發衝突。圖為幾艘油輪二日停泊在伊朗阿巴斯港附近的荷莫茲海峽。法新社

美國四日啟動「自由計畫」派軍艦協助受困船舶撤離荷莫茲海峽，與伊朗交火。美方宣稱攔截所有來襲飛彈與無人機，擊沉七艘伊朗快艇，成功引導兩艘美國商船通過海峽，伊朗則擊中南韓一艘貨輪，並連續兩天以飛彈和無人機攻擊鄰國阿聯。

華爾街日報報導，美伊正逼近戰爭新階段，雙方同時訴諸武力試圖打破荷莫茲海峽僵局，是美伊四月八日停火以來最嚴重的一次衝突升級。

美防長：停火協議 仍然有效

在情勢升高之際，美國防部長赫塞斯五日舉行記者會表示，美海軍護送船隻通過荷莫茲海峽的行動是「防禦性」和「暫時性」，他表示停火「還沒結束」，「目前停火協議仍然有效，我們不想打仗」，但他敦促伊朗謹慎行事，避免引發新衝突。

美國參謀首長聯席會議主席凱恩也說，美伊四日交火後，五日的敵對行動強度降低，「目前為止比較平靜」。他表示美軍仍在努力協助被困在波斯灣的船隻，「我們預計未來幾天會有更多船隻通過」。

美國總統川普四日則稱，美方擊沉七艘伊朗快艇，並表示除一艘南韓貨船遇襲外，通行船隻未傳出損害。

伊朗革命衛隊快艇四月廿四日在荷莫茲海峽開向一艘希臘營運的貨櫃輪，準備將其扣押。路透
伊朗革命衛隊快艇四月廿四日在荷莫茲海峽開向一艘希臘營運的貨櫃輪，準備將其扣押。路透

美國政治新聞網站Axios報導，美軍負責中東事務的中央司令部司令古柏四日表示，美方開始自由計畫後，伊朗向美國海軍艦艇發射巡弋飛彈，並以無人機攻擊商船，而所有攻擊均遭攔截，沒有任何美艦艇和貨船被擊中。

美稱開通航道 業者擔憂風險

古柏指出，美軍出動阿帕契攻擊直升機擊沉六艘伊朗快艇，並協助兩艘懸掛美國國旗的商船通過海峽。他強調，美方開火純屬防禦性質。古柏表示，多艘美國海軍驅逐艦已穿越海峽進入阿拉伯海，「我們現在已經在荷莫茲海峽開闢一條通道，讓商業活動能繼續自由流動。美軍正在協助國際社會恢復全球商業流通」。

不過，多家航運公司表示，川普的「自由計畫」提議難以說服他們啟航，因為遇襲風險太高。Kpler貿易風險分析師蘇巴席克表示，保險成本是主因，「即使船長願意出航，船東、貸款方、租船方和貨主也可能拒絕」。

伊朗革命衛隊表示，「任何違反革命衛隊海軍宣布原則的海上活動，都將面臨嚴重風險，違規船隻將被武力攔停」。

伊國會議長 指控美違反停火

伊朗國會議長卡利巴夫五日指控美國違反停火，他在社群平台發文表示：「由於美國及其盟友違反停火並實施封鎖，航運安全與能源運輸已面臨威脅；當然，他們的危害終將被削弱。我們很清楚，現狀對美國來說難以承受；而我們甚至還沒真正開始。」

阿聯指控伊朗四日發射數十枚飛彈與無人機攻擊其油輪和最大港口兼石油儲存區，石油設施陷入大火並造成三人送醫。這是美伊停火近一個月以來，伊朗首度攻擊波灣國家，五日伊朗再度以飛彈和無人機攻擊阿聯。

伊朗反對派媒體「伊朗國際」報導，伊朗革命衛隊空襲阿聯，引發總統裴澤斯基安不滿，認為軍方未知會政府就出手，「相當不負責任」。

以色列 伊朗 美國 荷莫茲海峽 赫塞斯 中東

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