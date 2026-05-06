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南韓貨船遇襲爆炸 加入護航？韓未正面回應
美國總統川普四日宣稱伊朗襲擊南韓貨船造成毀損，要求南韓參與打通荷莫茲海峽行動。南韓外交部五日證實韓新遠洋船務營運的「南木號」在荷莫茲海峽遇襲爆炸，造成機艙左舷毀損；青瓦台回應正調查事件起因。
南韓當局表示，四日晚間八時四十分左右，韓新遠洋船務營運的「南木號」停泊在荷莫茲海峽內側阿聯附近海域時遇襲，船艙左舷爆炸，四小時後撲滅火勢。事發時船上有六名南韓船員及十八名外籍船員，所幸未有人員傷亡。
根據社群流傳畫面，一艘行駛中的大型貨輪發生大火。船體中後部竄出劇烈火光，隨後發生大規模爆炸，噴發出巨大的火球與濃煙。
川普四日在社群平台發文表示，美軍執行「自由計畫」行動期間，伊朗對一艘南韓貨船開火，「除了那艘南韓船之外，截至目前，通過海峽的船隻沒有受損」，川普並點名南韓「該加入自由計畫了」。
南韓國防部五日表示將「審慎檢視我方立場」，但未直接回應川普。聲明說，南韓將根據國際法、國際海上航線安全、與美國同盟關係以及朝鮮半島安全局勢，考量自身立場，並稱南韓一直「積極參與相關國際合作討論，以確保荷莫茲海峽安全通行」。
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