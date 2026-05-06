南韓貨船遇襲爆炸 加入護航？韓未正面回應

伊朗戰爭陷入僵局，但雙方之間的網上文宣戰仍然持續。美國總統川普（Donald Trump）5月3日上傳一張他手持UNO卡牌的照片，並如以往般自誇「我手握所有牌」（I have all the card

2026-05-05 20:20