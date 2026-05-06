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伊外長將訪陸 與王毅會談

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

美以伊衝突升高之際，中國大陸外交部昨晚宣布，伊朗外長阿拉奇將於六日應邀訪問大陸，大陸外交部長王毅將與其舉行會談。這是美伊戰事引發嚴重全球石油供應衝擊以來，伊朗外長首次訪問北京。

路透報導，伊朗外交部在Telegram帳號上稱，阿拉奇五日前往北京，將與中國外長會談，討論雙邊關係及地區和國際局勢發展。大陸外交部隨後也公布，阿拉奇將於六日應邀訪中，王毅將與他進行會談。

雖然這是伊朗外長在中東衝突以來首度訪中，但中伊外長一直保持著密切聯繫，至少通話三次。北京重申立即停火必要性，同時呼籲各國尊重彼此主權。

美國財政部長貝森特四日在美國福斯新聞上受訪稱，呼籲中國加大對伊朗的外交斡旋，力勸對方向國際航運開放荷莫茲海峽，並稱美中元首下周會面時將談及此議題。

彭博報導，北京與德黑蘭、海灣國家和川普保持的緊密關係使中國成為潛在的調解人；在巴基斯坦公開斡旋達成停火協議後，伊朗官員將停火協議的最終達成歸功於中國最後一刻的推動，川普證實相關說法，但大陸官方媒體駁斥。

以色列 伊朗 美國 王毅

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