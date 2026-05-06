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川普陷抉擇 恐數日內再攻伊

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

華爾街日報報導，美國官員透露，總統川普近日在懲罰伊朗以及避免戰事升級之間舉棋不定，最終倉促採取折衷路線，決定四日起協助中立船舶撤離荷莫茲海峽。然而，伊朗四日開火攻擊美國軍艦後，川普必須在發動新一輪空襲與淡化德黑蘭挑釁之間作出抉擇。川普目前未稱德黑蘭違反停火，可能無意讓情勢升高。

美軍四日啟動「自由計畫」引導船舶駛離荷莫茲海峽，遭伊朗開火企圖攔停，雙方零星交火，美方稱擊沉六艘伊朗快艇，阿聯稱遭伊朗飛彈與無人機攻擊。

川普四日在白宮表示：「我稱它是一場迷你戰爭。一點小插曲，而且進展得非常順利。」華爾街日報點出，川普並未宣稱德黑蘭違反停火，顯示可能有意對伊朗開火睜一隻眼閉一隻眼。

美官員描述，川普近期與幕僚談話多次表達挫折與不滿，認為封鎖伊朗港口雖重創伊朗經濟，卻未迫使伊朗在核計畫讓步；川普曾考慮多個軍事選項，包括對五角大廈目標清單中剩餘的百分之廿五伊朗設施發動攻擊，或派海軍護航油輪。

最終川普批准折衷方案「自由計畫」。這項行動四日啟動，但尚未獲盟友承諾支援；美國外交官五天前才向外國政府尋求協助。

華爾街日報引述部分美國與外國官員認為，川普可能在數日內授權對伊朗做出軍事回應。福斯新聞四日引述多名美國高層稱，美國距離重啟對伊朗軍事行動愈來愈近。

美國前官員、約翰霍普金斯大學伊朗問題專家納斯爾說：「川普在戰爭初期採納的建議是，轟炸伊朗會帶來迅速且輕鬆的勝利，事實證明這是錯的。我想他現在懷疑美國是否應該繼續轟炸。」

以色列 伊朗 美國

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