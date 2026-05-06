油輪戰爭 伊朗用40年前戰術

美國與伊朗停火近一個月後在荷莫茲海峽交火，這條全球能源命脈緊張升溫。華爾街日報報導，美伊早在四十年前就曾於波斯灣海上交鋒；如今伊朗把當年「油輪戰爭」戰術當作教科書，加上無人機戰力，還有中國大陸、俄羅斯等盟友，對美國與全球航運構成壓力。

一九八○年代兩伊戰爭期間，伊朗攻擊第三方油輪，美方隨後發動大規模海軍護航，甚至派遣陸戰隊摧毀伊朗設於離岸油田平台的指揮據點，才打破德黑蘭對區域航運的控制。

美國退休外交官達菲指出，美伊如今仍在同一片海域對峙，而伊朗的戰略也大致不變，都是透過提高對手代價，讓自己取得區域水域控制權。

一九八七年油輪戰爭期間，時任美國總統雷根派海軍護航，動員約卅艘艦艇；當時美國海軍約有六百艘艦艇，巡防艦還能深入波斯灣。如今美國海軍規模只剩當年約一半，也已沒有巡防艦。

這次美軍「自由計畫」主要是以約十餘艘艦艇與逾一百架軍機在阿曼灣等海峽外圍遠距離應對，攔截往返伊朗港口的船隻。達菲指出，美方對遇襲顧忌升高，而伊朗也掌握這一點。

中東研究所副總裁波拉克指出，伊朗如今同樣利用地理優勢控制海峽，但不同於當年推高油價但避免與美國正面衝突，現在伊朗強硬派試圖直接掐斷區域石油出口，衝擊全球經濟。

伊朗軍力也今非昔比。相較當年仍屬新政權，如今不僅與俄羅斯、中國建立合作關係，並擁有包括無人機在內的現代武器，威脅商船與軍艦。

一九八七年，在美國高度仰賴中東原油、科威特油輪又遭伊朗攻擊背景下，雷根同意讓十一艘科威特油輪改掛美國旗並提供護航。當時科威特一度考慮向蘇聯求助，華府不得不拍板代號「誠摯意志」的護航行動。

美方當時事先公布護航航線，寄望以海軍嚇阻伊朗，但首波任務中，兩艘改掛美國旗的油輪在八艘美艦與空中支援護送下通行，仍有一艘撞上伊朗布設的水雷，重挫美軍形象。

到一九八八年，伊朗幾乎每周攻擊商船，促使十支西方海軍和八支區域海軍加入巡邏；美方雖強化護航防禦，石油運輸也未中斷，但受護送船隻仍遭伊朗快艇攻擊。直到美軍巡防艦「羅伯茲號」觸雷重創後局勢升溫，美國隨即發動「螳螂行動」，摧毀伊朗船艦與作為攻擊指揮中心的離岸油田平台，才迫使伊朗退讓。