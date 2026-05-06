荷莫茲海峽解封 恐要等到夏末

多方跡象顯示，美國總統川普推出、試圖「引導」商船通過荷莫茲海峽的自由計畫（Project Freedom），短期內難以打破僵局，預測平台交易者認為，荷莫茲海峽最快要到夏末至9月才能恢復通行。

首先是國際油價反應。在川普公布自由計畫後，國際油價並未迅速重挫，布蘭特原油期貨仍高於每桶110美元，顯示市場並不預期該行動能迅速恢復能源供應。

其次，預測平台Kalshi交易數據顯示，市場預期荷莫茲海峽最快要到夏末至9月才能恢復通行，9月1日前恢復機率約57%，8月前約56%；相較於一周前市場預期7月即可重啟，明顯延後。儘管如此，交易員仍認為海峽最晚於明年1月1日前重新開放的可能性達76%。

根據估算，目前約有166艘油輪、總計1.7億桶原油與煉製產品被困在波斯灣，自衝突爆發以來，約9億桶原油供應被迫退出市場。再來，自由計畫核心任務定義不明。自由計畫並非傳統軍事護航任務，更像是一場「存在性操作」，透過增加美軍驅逐艦與空中資產在周邊區域巡弋，試圖營造安全感，說服船東冒險通行。

這種做法遭航運業者質疑，仍持觀望態度。船舶管理公司Anglo-Eastern執行長霍賈德直言：解除封鎖需要雙方同意，而非單方面說了算。

最後，更嚴峻挑戰來自伊朗反應。伊朗官方迅速譴責自由計畫違反停火協議，在啟動當天，美伊隨即爆發交火。美軍宣稱擊沉七艘伊朗快艇，擊落多枚巡航飛彈與無人機；伊朗以無人機與飛彈攻擊船隻，並對阿聯富查伊拉石油樞紐發動攻擊。