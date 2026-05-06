美國啟動「自由計畫」美伊交火 逼近戰爭新階段

美國4日啟動「自由計畫」派軍艦協助受困船舶撤離荷莫茲海峽，並與伊朗交火。美方宣稱攔截所有來襲飛彈與無人機，擊沉七艘伊朗快艇，成功引導兩艘美國商船通過海峽，伊朗則擊中南韓一艘貨輪，並以飛彈和無人機攻擊鄰國阿聯。

南韓外交部5日證實韓新遠洋船務營運的「南木號」在荷莫茲海峽遇襲爆炸。圖/擷自@MarioNawfal在X的影片

外媒指出，美伊正逼近戰爭新階段，雙方同時訴諸武力試圖打破荷莫茲海峽僵局，是美伊4月8日停火以來最嚴重的一次衝突升級。

在情勢升高之際，美國國防部長赫塞斯5日舉行記者會表示，美國海軍護送船隻通過荷莫茲海峽的行動是「防禦性」和「暫時性」，他表示停火「還沒結束」，「目前停火協議仍然有效，我們不想打仗」，但他敦促伊朗謹慎行事，避免引發新衝突。

美國參謀首長聯席會議主席凱恩也說，美伊4日交火後，5日敵對行動強度降低，「目前為止比較平靜」。他表示美軍仍在努力協助被困在波斯灣的船隻，「我們預計未來幾天會有更多船隻通過」。

美國總統川普4日則稱，美方擊沉七艘伊朗快艇，並表示除一艘南韓貨船遇襲外，通行船隻未傳出損害。

美國政治新聞網站Axios報導，美軍負責中東事務的中央司令部司令古柏4日表示，美方開始自由計畫後，伊朗向美國海軍艦艇發射巡弋飛彈，並以無人機攻擊商船，所有攻擊均遭攔截，沒有美艦艇和貨船被擊中。

不過，多家航運公司表示，川普「自由計畫」提議難說服他們啟航，因為遇襲風險太高。Kpler貿易風險分析師蘇巴席克表示，保險成本是主因，「即使船長願意出航，船東、貸款方、租船方和貨主也可能拒絕」。

伊朗革命衛隊表示，「任何違反革命衛隊海軍宣布原則的海上活動，都將面臨嚴重風險，違規船隻將被武力攔停」。伊朗國會議長卡利巴夫5日指控美國違反停火：「由於美國及其盟友違反停火並實施封鎖，航運安全與能源運輸已面臨威脅；當然，他們的危害終將被削弱。我們很清楚，現狀對美國來說難以承受；而我們甚至還沒真正開始。」