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遭伊朗飛彈、無人機攻擊 阿拉伯聯合大公國限制領空
阿拉伯聯合大公國遭伊朗飛彈與無人機密集攻擊後，民航總局發布飛航公告宣布，阿聯限制領空僅開放少數核准航線，此措施將持續到至少5月11日，並已啟動緊急安全協定。
路透社報導，阿聯民航總局（General Civil AviationAuthority）2天前才解除所有預防性領空管制措施，宣布全國空中交通恢復正常。
阿聯4日表示，其防空系統正攔截來自伊朗的飛彈與無人機攻擊，導致多個航班被迫改道飛往阿曼首都馬斯開特（Muscat），或在沙烏地阿拉伯上空盤旋。
飛航公告指出「阿聯飛航情報區（FIR）部分關閉」，並補充說明進出阿聯的航班，僅限透過特定的入出境點通行。
阿聯外交部4日譴責伊朗，再度以飛彈和無人機襲擊該國的民用設施及目標。
阿聯外交部在聲明中表示，這次攻擊是「危險升級」、「不可接受的侵犯」，直接威脅到阿聯的國安、穩定和領土安全，並違反了國際法與聯合國憲章（UN Charter）。
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