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荷莫茲緊張升溫…伊朗嗆聲「還沒開始玩真的」 警告不排除動武

中央社／ 德黑蘭5日綜合外電報導
伊朗議長卡利巴夫。(路透)
伊朗議長卡利巴夫。(路透)

隨著荷莫茲海峽緊張情勢加劇，伊朗警告，若其對這條航道的掌控受到威脅，仍有其他方式讓美國陷入更棘手局面。美方表明打破海峽遭封鎖僵局的決心，伊朗則揚言準備為此動武。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）重申，即使華府認為此舉「無法容忍」，伊朗仍打算透過加強掌控，維持荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的「新現狀」。

卡利巴夫警告：「我們甚至還沒開始玩真的。」

在戰爭損失慘重後，伊朗官員正急於尋求勝利，並表明將持續掌控海峽的重要航道。

卡利巴夫的訊息凸顯伊朗為爭取利益，願採取強硬手段。美伊兩國仍持續磋商，但昨天在荷莫茲海峽爆發衝突。

一名伊朗高階軍官上周末表示，美伊衝突「可能再度爆發」，且伊朗已為敵人「準備出其不意的手段，將超乎對方想像」。

這些警告呼應伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）上周的聲明，他當時提出對該區域的構想，即由伊朗對波斯灣航行實施「新型管控」。

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