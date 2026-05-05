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川普上傳UNO照自誇「手握所有牌」 伊朗諷：我們的確較少牌

香港01／ 撰文／劉耀洋
美國總統川普5月3日上傳一張他手持UNO卡牌的照片，並自誇道「我手握所有牌」（左圖）。 伊朗領事館在社群媒體上傳另一張手持UNO卡的照片，以嘲諷川普，並寫道「沒錯，我們的確較少牌」（右圖）。 圖／X@WhiteHouse、X@IraninHyderabad
美國總統川普5月3日上傳一張他手持UNO卡牌的照片，並自誇道「我手握所有牌」（左圖）。 伊朗領事館在社群媒體上傳另一張手持UNO卡的照片，以嘲諷川普，並寫道「沒錯，我們的確較少牌」（右圖）。 圖／X@WhiteHouse、X@IraninHyderabad

伊朗戰爭陷入僵局，但雙方之間的網上文宣戰仍然持續。美國總統川普（Donald Trump）5月3日上傳一張他手持UNO卡牌的照片，並如以往般自誇「我手握所有牌」（I have all the cards）。由於按UNO遊戲的規定，握有更多牌的玩家反而是輸家，自戰爭爆發以來日益活躍的伊朗使領館隨即在社交媒體上傳另一張手持UNO卡的照片，並嘲諷道：「沒錯，我們的確擁有較少牌。」

川普5月3日在社交媒體Truth Social上傳該照片後，白宮隨即也在社交媒體X上分享該帖文，其中川普手持6張UNO萬能牌（Wild Card）。

據UNO網站，當一方玩家率先出完手牌後，該輪遊戲結束。其獲得的分數將根據對手餘下的手牌計算，數字牌以面值計算，萬能牌每張值50分，最先達到500分的玩家獲勝。假設如川普，他真的「握有所有牌」，其對手打出最後一張牌後將會獲得至少300分。

對此，有網友在白宮帖文下留言嘲笑，提醒川普遊戲規則。伊朗駐印度城市海德拉巴（Hyderabad）的領事館也把握嘲笑川普的機會，在X上傳一張手持3張「+4」牌及一張「禁止」牌的UNO照，並「附和」稱他們自確擁有較少牌。

如果這場「卡牌戰」如雙方所形容的情況下進行，伊朗在擁有「禁止」牌以及官方認證功能牌（Action Card）可作結的情況下，川普將在對決中敗下陣來。

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文章授權轉載自《香港01》

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