突發「7700」求救信號！美軍KC-135空中加油機傳於波斯灣失聯

澳洲廣播公司（ABC）引用航班追蹤網站 Flightradar24 的數據報導，一架美軍波音 KC-135 空中加油機，於飛越伊朗外海波斯灣上空時發出緊急代碼「7700」求救信號。

該機從阿聯的阿爾達夫拉（Al Dhafra）空軍基地起飛，於執行軍事任務時失去訊號。

航班追蹤數據顯示，該機在空中盤旋一段時間後，才開始準備降落，確切原因尚不清楚，目前也未有官方證實此事件與敵方行動有關。

伊朗法斯通訊社（FARS）也引用 Flightradar24的數據報導此事，但伊朗官方尚未發表任何聲明顯示伊朗與該軍機失聯有關。

美軍方面亦未針對該架飛機狀況發表聲明。