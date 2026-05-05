油價重擊旅遊業…美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生有何衝擊

中東戰事持續推升燃油及機票價格，旅遊業壓力日增。而在戰爭未歇之際，強烈聖嬰現象預計將在今年年中回歸，衝擊亞洲地區，恐推升能源需求、削弱水力發電並影響農作物收成。

以下為美伊戰爭對國際經濟、財經市場及民生衝擊的最新情形：

● 泰國批准舉債122億美元

為紓緩中東戰爭造成的經濟衝擊，泰國5日批准總額達122億美元的緊急舉債方案。這是泰國數十年以來規模最大舉債之一。

內閣指出，資金將用於刺激國內消費，紓解物價上漲和成長放緩之下的經濟困境。財政部上周已將今年國內生產毛額（GDP）年增率預測值下修為1.6%。

● 能源危機衝擊各產業 泰國台商壓力劇增

日前在曼谷舉行的台商會活動上聚集逾百名台商，舞台上歌舞昇平，赴泰經商數十載的台灣老闆談笑風生，但當話題轉向中東衝突引發的能源危機，氣氛轉為沉重。台商直言，能源與原物料齊漲壓縮利潤，幾乎沒有產業能置身事外。

泰國台商觀察，此波能源危機所造成的衝擊最先反映在石化產業，在泰國專門生產高品質PVC（聚氯乙烯）塑膠製品的台商郭修敏感受最為強烈，她指出，原料價格已上漲約5成，且漲勢集中在戰事爆發後的短短幾周內。

● 馬來西亞旅遊業成本壓力增

中東戰事持續推升燃油價格，馬來西亞旅遊業面臨壓力。業者指出，大馬柴油補貼未納入旅遊業，仰賴柴油的旅遊巴士業者首當其衝，成本難以掌握，恐對旅遊產業引發連鎖效應。

旅遊業者黃岳倫（Steve Eng）表示，燃油價格上揚對業者衝擊最直接的是運輸成本。旅遊行程多需提前報價，一旦提供給海外合作夥伴，往往來不及反映油價變動，業者難以即時轉嫁成本，只能自行吸收，營運壓力明顯增加。

● 機票變貴 歐洲客赴亞洲旅遊意願受影響

中東戰火持續超過2個月，燃油價格持續高漲與不確定因素增加，不但造成航空公司壓力，也直接影響歐洲旅客搭乘長途航班前往亞洲旅遊，或從事商務活動的安排。這樣的變化，第一線的旅遊業者相當有感。

位於荷蘭，專門經營台日旅遊市場的Kunji Travel創辦人楊政勳說明，現在長程航班機票價格比起開戰之前已經漲了至少30%，連帶影響消費者的購票意願。以實務上情形來看，目前約有8到9成正在洽談購票業務的客戶選擇將考慮的周期拉長。

他也提到，以往4月、5月進入旅遊高峰期，加上歐洲人都會提早規劃，很多客人會在這段時間計畫秋季的行程。然而業內普遍觀察，今年在4、5月前來諮詢長程旅遊方案並成交的案子，明顯大幅下降。

● 荷莫茲封鎖油價翻倍 北歐航空業避險與否命運兩極

美以聯軍2月28日對伊朗開戰，隨後伊朗封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），導致歐洲航油進口受阻。油價自年初每桶約90美元飆升至近190美元，漲幅逾1倍。

石油危機席捲歐洲，航空業命運走向兩極。國際能源總署（IEA）近日警告歐洲恐在6周內航油告罄。德國漢莎（Lufthansa）、北歐航空相繼大減航班；反觀提前採取避險策略的廉航龍頭瑞安（Ryanair）與芬蘭航空（Finnair），目前順利挺過首波衝擊。

● 「超級聖嬰」恐再現 亞洲能源與糧食供應承壓

世界氣象組織（WMO）上周指出，聖嬰現象最快可能在5月至7月間出現，且初步跡象顯示，這次聖嬰現象會很強烈。對亞洲而言，這並非好消息，因為部分亞洲國家過去經常受到聖嬰現象引發的熱浪、乾旱與強降雨影響。

高溫與乾燥條件將進一步加劇農業風險，而農業本身已因衝突推升肥料與燃料成本而承壓。