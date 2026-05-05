美國擊沉至少6艘伊朗快艇護2船通過 彭博：代價太高「不算成功」

美國擊沉至少6艘伊朗快艇以引導2艘美國商船通過，並否認伊朗官媒對美艦遇襲的說法，伊朗近日則重啟攻擊阿聯。彭博5日專欄文章指出，以如此高的代價解救2船，不算成功事蹟，顯示美方重啟海峽的行動雖可能達成，但代價和風險很高。

該文指出，伊朗戰爭若重燃，代價高得離譜。但上任後還未公開露面的伊朗新最高領袖穆吉塔巴，4月30日以書面聲明說不會在核計畫或飛彈計畫讓步、不會恢復海峽自由航行，也不會接受美國繼續駐軍中東。美國總統川普同樣曾向德黑蘭提出類似「投降」要求。該文認為，雙方似乎未能充分了解對方優勢和自身弱點。

若干德黑蘭領袖似乎確實意識到，採取強硬立場會危及其權力乃至性命；這些人包括總統裴澤斯基安、外交部長阿拉奇和國會議長卡利巴夫，這3人正帶頭斡旋結束戰爭。結果伊朗政權內部出現分裂，這可在伊朗官媒上觀察到。但除非伊朗安全機構部分單位叛亂，否則上述分歧不會引發政變。

白宮也正犯下類似的誤判。卡利巴夫最近在社媒X發文，比較伊朗阻擋中東出口能源以推高全球能源價格的能力，與川普可用的反制籌碼，認為其結果對德黑蘭有利。卡利巴夫的假設雖不準確但大致正確，只要停火持續且海峽仍被封，這場衝突就成為雙方互相施加經濟和政治壓力、看誰能撐得久的考驗。

雙方都無法承受無限期僵局，因此川普正試圖打破僵局，伊朗也做出回應。美伊雙方正因傲慢自大，難以理性評估對方，助長雙方對勝利抱持不切實際期望，並自以為可避免做出痛苦讓步。

很難預測川普能否成功開放荷莫茲海峽，並阻止伊朗襲擊美國船隻或摧毀波斯灣國家的能源基礎設施。甚至很難預測美方能否成功徹底終結伊朗核計畫，而這似乎是川普對達成協議的最低要求。但顯而易見的是，無論對川普或穆吉塔巴，過度自信導致的錯誤，可能使這場源自傲慢的戰爭再度爆發。