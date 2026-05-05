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伊朗傳內鬨惡化 反對派媒體曝總統不滿革命衛隊襲阿聯

中央社／ 倫敦5日綜合外電報導
伊朗總統裴澤斯基安。新華社
伊朗總統裴澤斯基安。新華社

根據伊朗反對派媒體「伊朗國際」獨家取得的消息，伊朗伊斯蘭革命衛隊空襲阿拉伯聯合大公國，引發總統裴澤斯基安不滿，政府與武裝部隊領導階層間的緊張情勢正前所未見地升高。

總部位於英國倫敦的「伊朗國際」（IranInternational）報導，根據相關消息，裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）對伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的行動表達強烈不滿，稱革命衛隊對阿聯發動飛彈及無人機攻擊「十分不負責任」，而且是在政府不知情、未與政府協調下進行的。

據悉裴澤斯基安還說，升高與區域內國家緊張情勢的做法是「瘋狂行徑」，並警告這可能帶來無法挽回的後果。

這些說法無法被獨立證實，但凸顯出隨著衝突加劇，伊朗最高政治及武裝部隊機構的摩擦日益加劇。

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