南韓貨船遇襲 川普點名加入美軍護航荷莫茲…青瓦台正式回應了

南韓一艘貨船4日在荷莫茲海峽遇襲爆炸，美國總統川普點名南韓加入「自由計畫」。南韓News1報導，青瓦台5日下午回應，將通盤考量國際法、朝鮮半島態勢與國內法程序進行檢討磋商。路透5日報導則描述，南韓正考慮加入川普「自由計畫」行動。

美國總統川普4日宣稱伊朗襲擊南韓貨船造成毀損，南韓外交部5日證實韓新遠洋船務營運的「南木號」在荷莫茲海峽遇襲爆炸，造成機艙左舷毀損；早前青瓦台相關人士稱正調查事件起因。

青瓦台5日下午表示：「國際海上航道的安全與航行自由關係各國共同利益，且受國際法保障；在此立場下，韓國將持續參與國際合作，推動全球海運盡快恢復正常。」

青瓦台還說：「在這樣的脈絡下，政府也正在關注川普總統的相關發言。至於美方提出的荷莫茲海峽相關提案，政府也會考量前述原則、韓半島戒備態勢、國內法程序等因素，目前正在檢討中。」

青瓦台補充，韓美持續就荷莫茲海峽在內等海上交通路線穩定使用問題，維持密切溝通。