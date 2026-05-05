快訊

直球對決！「老鼠之亂」成認知戰？蔣萬安率9首長提精進對策

伊媒爆「美軍誤擊民船釀5死」！伊朗國會議長：美國違反停火

隨團出國考察猝逝英國旅館內 彰化芳苑農會總幹事洪翊桓享年46歲

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓貨船遇襲 川普點名加入美軍護航荷莫茲…青瓦台正式回應了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）去年10月底在慶州會晤南韓總統李在明（右）。美聯社
美國總統川普（左）去年10月底在慶州會晤南韓總統李在明（右）。美聯社

南韓一艘貨船4日在荷莫茲海峽遇襲爆炸，美國總統川普點名南韓加入「自由計畫」。南韓News1報導，青瓦台5日下午回應，將通盤考量國際法、朝鮮半島態勢與國內法程序進行檢討磋商。路透5日報導則描述，南韓正考慮加入川普「自由計畫」行動。

美國總統川普4日宣稱伊朗襲擊南韓貨船造成毀損，南韓外交部5日證實韓新遠洋船務營運的「南木號」在荷莫茲海峽遇襲爆炸，造成機艙左舷毀損；早前青瓦台相關人士稱正調查事件起因。

青瓦台5日下午表示：「國際海上航道的安全與航行自由關係各國共同利益，且受國際法保障；在此立場下，韓國將持續參與國際合作，推動全球海運盡快恢復正常。」

青瓦台還說：「在這樣的脈絡下，政府也正在關注川普總統的相關發言。至於美方提出的荷莫茲海峽相關提案，政府也會考量前述原則、韓半島戒備態勢、國內法程序等因素，目前正在檢討中。」

青瓦台補充，韓美持續就荷莫茲海峽在內等海上交通路線穩定使用問題，維持密切溝通。

荷莫茲海峽 伊朗 南韓 美國 青瓦台 川普

延伸閱讀

韓貨船荷莫茲遇襲爆炸！川普點名南韓加入護航 青瓦台態度曝光

美伊荷莫茲海峽爆交火！川普：擊沉7艘伊朗快艇 南韓貨船遇襲爆炸

伊朗稱擊中美艦 川普：僅1韓船遇襲受損 美軍擊沉伊7小艇

韓國調查貨船荷莫茲海峽起火 評估加入美方行動

相關新聞

伊媒爆「美軍誤擊民船釀5死」！伊朗國會議長：美國違反停火

美國與伊朗4日在荷莫茲海峽爆發零星交火，伊朗國會議長卡利巴夫5日指控美國違反停火。同日，伊朗半官媒引述伊朗軍方消息人士報導，美軍反擊伊朗武裝部隊時誤擊民用船隻，造成5人喪生，並否認美軍擊中任何伊朗快艇

美伊海上交火！伊朗拿40年前油輪戰爭當教科書 美軍當年靠1招突圍

美國與伊朗停火近一個月後在荷莫茲海峽爆發零星交火，這條全球能源命脈緊張升溫。華爾街日報報導，事實上美伊早在40年前就曾於波斯灣海上交鋒；如今…

南韓貨船遇襲 川普點名加入美軍護航荷莫茲…青瓦台正式回應了

南韓一艘貨船4日在荷莫茲海峽遇襲爆炸，美國總統川普點名南韓加入「自由計畫」。南韓News1報導，青瓦台5日下午回應，將通盤考量國際法、朝鮮半島態勢與國內法程序進行檢討磋商。路透5日報導則描述，南韓正考

伊朗傳內鬨惡化 反對派媒體曝總統不滿革命衛隊襲阿聯

根據伊朗反對派媒體「伊朗國際」獨家取得的消息，伊朗伊斯蘭革命衛隊空襲阿拉伯聯合大公國，引發總統裴澤斯基安不滿，政府與武裝...

重擊無效？美情報指伊朗核武進度「幾乎沒變」 只拖慢不到一年

3名知情人士透露，根據美國情報單位評估，伊朗研發核武時程自去年夏季以來未再出現重大變化。分析人士指出，在美以去年一輪軍事...

韓國調查貨船荷莫茲海峽起火 評估加入美方行動

韓國今天表示，有關當局將調查一艘韓國貨船在荷莫茲海峽爆炸起火原因。美國總統川普歸咎於伊朗攻擊，敦促韓國加入美方在荷莫茲海...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。