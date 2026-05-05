重擊無效？美情報指伊朗核武進度「幾乎沒變」 只拖慢不到一年

3名知情人士透露，根據美國情報單位評估，伊朗研發核武時程自去年夏季以來未再出現重大變化。分析人士指出，在美以去年一輪軍事行動後，伊朗核計畫進度最多延後約一年。

路透社報導，儘管美國總統川普今年發起軍事行動的部分目的是阻止伊朗發展核武，但經過兩個多月戰事後，美方對德黑蘭核計畫時程的評估大致未變。

美以今年2月28日聯手攻擊伊朗，主要鎖定傳統軍事目標，以色列也對多處重要核設施進行打擊，然而，伊朗研製核武所需時間並未改變，顯示若要大幅削弱伊朗核計畫，可能必須摧毀或移除伊朗剩餘的高濃縮鈾（HEU）庫存。

在美伊4月7日達成停火協議、推動和平談判以來，戰事陷入停滯。但雙方分歧仍深，加上伊朗近乎封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），影響全球約20%石油供應，引發能源危機。

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）表示，美方持續透過與伊朗談判，以確保其無法取得核武。

兩名消息人士指出，在去年6月為期12天的「午夜重錘行動」（Operation Midnight Hammer）前，美國情報機構評估認為，伊朗可能在約3至6個月內生產足夠的武器級濃縮鈾並製造核彈，但在美軍空襲納坦茲（Natanz）、福爾多（Fordow）和伊斯法罕（Isfahan）核設施後，美國情報評估將該時程延後至約9個月至1年。

這些攻擊摧毀或重創伊朗3處運作中的核濃縮設施，然而聯合國國際原子能總署（IAEA）無法確認約440公斤、濃度達60%的濃縮鈾去向，只能推測其中約一半存放在伊斯法罕地下隧道設施內，但難以證實。

IAEA評估，若進一步濃縮，現有高濃縮鈾足以製造10枚核彈。

美國國家情報總監辦公室（Office of the Director ofNational Intelligence）未回應置評要求。

專家指出，即便對世界頂尖情報機構而言，精確評估伊朗核能力的難度仍相當高。

此外，以色列的空襲行動擊斃多名伊朗核科學家，也可能影響其核武發展。前聯合國督察員歐布萊特（David Albright）表示，相關行動為伊朗製造可運作核彈的能力增添不確定性。

他說：「我想大家都同意，知識無法被炸毀，但技術能力確實可以被摧毀。」