快訊

影／謝國樑B型流感未癒北榮住院 議長童子瑋：明起定期會延會

隨團出國考察猝逝英國旅館內 彰化芳苑農會總幹事洪翊桓享年46歲

中職／邦力多因突發狀況煩心提出離隊 悍將同意並祝福

聽新聞
0:00 / 0:00

伊媒爆「美軍誤擊民船釀5死」！伊朗國會議長：美國違反停火

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
多艘船隻4日停泊在伊朗南部阿巴斯港外的荷莫茲海峽。法新社
多艘船隻4日停泊在伊朗南部阿巴斯港外的荷莫茲海峽。法新社

美國與伊朗4日在荷莫茲海峽爆發零星交火，伊朗國會議長卡利巴夫5日指控美國違反停火。同日，伊朗半官媒引述伊朗軍方消息人士報導，美軍反擊伊朗武裝部隊時誤擊民用船隻，造成5人喪生，並否認美軍擊中任何伊朗快艇。

伊朗對美談判代表的卡利巴夫在社群平台X發文表示：「荷莫茲海峽的新局勢逐步成形。由於美國及其盟友違反停火並實施封鎖，航運安全與能源運輸已面臨威脅；當然，他們的危害終將被削弱。」

卡利巴夫說：「我們很清楚，現狀對美國來說難以承受；而我們甚至還沒真正開始。」

另一方面，伊朗塔斯尼姆通訊社報導，伊朗軍方消息人士駁斥美軍鎖定伊朗快艇，稱調查顯示「美軍實際上開火射擊2艘從阿曼海岸哈薩布鎮（Khasab）駛往伊朗沿岸的民用貨船，造成船上至少5人死亡」。

這名消息人士強調，美方此舉是公然犯罪，必須為這項罪行負責。

美軍負責中東事務的中央司令部司令古柏4日表示，美方實施自由計畫、引導受困船舶撤離荷莫茲海首日，已擊沉6艘伊朗快艇，且此舉純屬防衛。美國總統川普則稱美方擊沉7艘伊朗快艇。

荷莫茲海峽 伊朗 中東 美軍 以色列

延伸閱讀

美伊荷莫茲海峽爆交火！川普：擊沉7艘伊朗快艇 南韓貨船遇襲爆炸

伊朗稱擊中美艦 川普：僅1韓船遇襲受損 美軍擊沉伊7小艇

傳伊朗飛彈擊中美軍艦 川普：除南韓貨輪遭射擊 其他無損傷

中東戰爭第66天》美擊沉伊朗船隻 最新發展一次看

相關新聞

伊媒爆「美軍誤擊民船釀5死」！伊朗國會議長：美國違反停火

美國與伊朗4日在荷莫茲海峽爆發零星交火，伊朗國會議長卡利巴夫5日指控美國違反停火。同日，伊朗半官媒引述伊朗軍方消息人士報導，美軍反擊伊朗武裝部隊時誤擊民用船隻，造成5人喪生，並否認美軍擊中任何伊朗快艇

美伊海上交火！伊朗拿40年前油輪戰爭當教科書 美軍當年靠1招突圍

美國與伊朗停火近一個月後在荷莫茲海峽爆發零星交火，這條全球能源命脈緊張升溫。華爾街日報報導，事實上美伊早在40年前就曾於波斯灣海上交鋒；如今…

重擊無效？美情報指伊朗核武進度「幾乎沒變」 只拖慢不到一年

3名知情人士透露，根據美國情報單位評估，伊朗研發核武時程自去年夏季以來未再出現重大變化。分析人士指出，在美以去年一輪軍事...

韓國調查貨船荷莫茲海峽起火 評估加入美方行動

韓國今天表示，有關當局將調查一艘韓國貨船在荷莫茲海峽爆炸起火原因。美國總統川普歸咎於伊朗攻擊，敦促韓國加入美方在荷莫茲海...

美軍護航荷莫茲首日2船通過 專家：難復戰前流量

美軍中央司令部司令古柏今天表示，意在恢復荷莫茲海峽航運暢通的「自由計畫」，首日行動成功。然而，專家態度更趨謹慎，認為要恢...

伊朗稱擊中美艦 川普：僅1韓船遇襲受損 美軍擊沉伊7小艇

美伊之間的停火協議4日再受挑戰，伊朗擊中南韓一艘貨輪，美軍則擊沉伊朗7艘小艇，美國中央司令部也否認外傳伊朗擊中美國軍艦；川普總統警告，伊朗如果攻擊美國船隻，伊朗將會被從地球表面上抹去。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。