韓國調查貨船荷莫茲海峽起火 評估加入美方行動

韓國今天表示，有關當局將調查一艘韓國貨船在荷莫茲海峽爆炸起火原因。美國總統川普歸咎於伊朗攻擊，敦促韓國加入美方在荷莫茲海峽護航行動，韓國今天說將檢視自身立場。

法新社和路透社報導，荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）自2月28日中東戰爭爆發以來遭到實質封鎖。一艘韓國貨船昨天在這條關鍵水道爆炸起火。

韓國外交部今天表示，這艘名為HMM Namu的貨船上所有24名船員皆未受傷，包括6名韓國人。

外交部在聲明中說，有關當局將在這艘船拖到附近港口評估受損情況後釐清確切事故原因。

這艘貨船懸掛巴拿馬旗，由韓國現代商船公司（HMM）營運，事發時為空載且停泊於錨地。韓國官員表示船上火勢已「完全撲滅」。

川普表示，這起事件應促使韓國加入美方行動，協助引導受困船隻通過荷莫茲海峽。

韓國國防部今天表示將「審慎檢視我方立場」，但未承諾做出任何改變。

韓國國防部說，韓國將根據國際法、國際海上航線安全、與美國同盟關係以及朝鮮半島安全局勢考量自身立場。

國防部還說，韓國一直「積極參與相關國際合作討論，以確保荷姆茲海峽安全通行」。

韓國政府先前表示，目前有26艘懸掛韓國國旗的船隻滯留荷莫茲海峽附近。