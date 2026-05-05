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美伊海上交火！伊朗拿40年前油輪戰爭當教科書 美軍當年靠1招突圍

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國與伊朗停火近一個月後，4日在荷莫茲海峽爆發零星交火。圖為伊朗學生通訊社2日公布照片，一艘懸掛伊朗國旗的客船在伊朗南部班達阿巴斯外海的荷莫茲海峽航行。法新社
美國與伊朗停火近一個月後，4日在荷莫茲海峽爆發零星交火。圖為伊朗學生通訊社2日公布照片，一艘懸掛伊朗國旗的客船在伊朗南部班達阿巴斯外海的荷莫茲海峽航行。法新社

美國與伊朗停火近一個月後在荷莫茲海峽爆發零星交火，這條全球能源命脈緊張升溫。華爾街日報報導，事實上美伊早在40年前就曾於波斯灣海上交鋒；如今德黑蘭幾乎把當年的「油輪戰爭」戰術當作教科書，加上無人機戰力，還有中國大陸、俄羅斯等盟友，重新對美國與全球航運構成壓力。

1980年代兩伊戰爭期間，伊朗以飛彈、水雷與快艇攻擊第三方油輪，美方隨後發動大規模海軍護航，甚至派遣陸戰隊摧毀伊朗設於離岸油田平台的指揮據點，才打破德黑蘭對區域航運的控制。

美國退休外交官兼海軍軍官達菲（Tom Duffy）指出，美伊如今仍在同一片海域對峙，而德黑蘭50年來的戰略也大致不變，都是透過提高對手代價，讓自己取得區域水域控制權；唯獨當前的政治與威脅環境已大不相同。

1987年油輪戰爭期間，時任美國總統雷根雖不情願仍派美國海軍護航，動員約30艘艦艇；當時美國海軍約有600艘艦艇，巡防艦還能深入波斯灣。如今，美國海軍規模只剩當年約一半，也已沒有巡防艦。

這次美軍「自由計畫」未規畫海軍護航，而是以約十餘艘艦艇與逾100架軍機在阿曼灣等海峽外圍遠距離應對，攔截往返伊朗港口的船隻。達菲指出，美方對被攻擊的顧忌升高，而伊朗也掌握這一點。

另外，中東研究所副總裁波拉克（Kenneth M. Pollack）指出，伊朗如今同樣利用地理優勢控制海峽，但不同於當年推高油價但仍避免將美國拖入衝突中，現在德黑蘭強硬派試圖直接掐斷區域石油出口，衝擊全球經濟。

同時，伊朗軍力也今非昔比。相較當年仍屬新生政權，如今不僅與俄羅斯、中國建立合作關係，並擁有包括無人機在內的現代武器，能以難以防範、成本高昂的方式鎖定商船與軍艦。

1987年，在美國高度仰賴中東原油、科威特油輪又遭伊朗攻擊的背景下，雷根同意將11艘科威特油輪改掛美國旗並提供護航。當時科威特一度考慮向蘇聯求助，華府不得不拍板代號「誠摯意志」（Earnest Will）的護航行動。

美方當時事先公布護航航線，寄望以海軍存在嚇阻伊朗，但首波任務中，2艘改掛美國旗的油輪在8艘美艦與空中支援護送下通行，仍有1艘撞上伊朗新布設的水雷，重挫美軍無敵形象。

到1988年，伊朗幾乎每周攻擊商船，促使10支西方海軍和8支區域海軍加入巡邏；美方雖強化護航防禦，石油運輸也未中斷，但受護送船隻仍遭伊朗快艇以火箭推進榴彈攻擊。

直到美軍巡防艦「羅伯茲號」（USS Samuel B. Roberts）觸雷重創後局勢升溫，美國隨即發動「螳螂行動」（Operation Praying Mantis），摧毀伊朗船艦與被作為攻擊指揮中心的離岸油田平台，迫使德黑蘭退縮。 

以色列 伊朗 荷莫茲海峽

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