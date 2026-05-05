美伊海上交火！伊朗拿40年前油輪戰爭當教科書 美軍當年靠1招突圍

美國與伊朗停火近一個月後在荷莫茲海峽爆發零星交火，這條全球能源命脈緊張升溫。華爾街日報報導，事實上美伊早在40年前就曾於波斯灣海上交鋒；如今德黑蘭幾乎把當年的「油輪戰爭」戰術當作教科書，加上無人機戰力，還有中國大陸、俄羅斯等盟友，重新對美國與全球航運構成壓力。

1980年代兩伊戰爭期間，伊朗以飛彈、水雷與快艇攻擊第三方油輪，美方隨後發動大規模海軍護航，甚至派遣陸戰隊摧毀伊朗設於離岸油田平台的指揮據點，才打破德黑蘭對區域航運的控制。

美國退休外交官兼海軍軍官達菲（Tom Duffy）指出，美伊如今仍在同一片海域對峙，而德黑蘭50年來的戰略也大致不變，都是透過提高對手代價，讓自己取得區域水域控制權；唯獨當前的政治與威脅環境已大不相同。

1987年油輪戰爭期間，時任美國總統雷根雖不情願仍派美國海軍護航，動員約30艘艦艇；當時美國海軍約有600艘艦艇，巡防艦還能深入波斯灣。如今，美國海軍規模只剩當年約一半，也已沒有巡防艦。

這次美軍「自由計畫」未規畫海軍護航，而是以約十餘艘艦艇與逾100架軍機在阿曼灣等海峽外圍遠距離應對，攔截往返伊朗港口的船隻。達菲指出，美方對被攻擊的顧忌升高，而伊朗也掌握這一點。

另外，中東研究所副總裁波拉克（Kenneth M. Pollack）指出，伊朗如今同樣利用地理優勢控制海峽，但不同於當年推高油價但仍避免將美國拖入衝突中，現在德黑蘭強硬派試圖直接掐斷區域石油出口，衝擊全球經濟。

同時，伊朗軍力也今非昔比。相較當年仍屬新生政權，如今不僅與俄羅斯、中國建立合作關係，並擁有包括無人機在內的現代武器，能以難以防範、成本高昂的方式鎖定商船與軍艦。

1987年，在美國高度仰賴中東原油、科威特油輪又遭伊朗攻擊的背景下，雷根同意將11艘科威特油輪改掛美國旗並提供護航。當時科威特一度考慮向蘇聯求助，華府不得不拍板代號「誠摯意志」（Earnest Will）的護航行動。

美方當時事先公布護航航線，寄望以海軍存在嚇阻伊朗，但首波任務中，2艘改掛美國旗的油輪在8艘美艦與空中支援護送下通行，仍有1艘撞上伊朗新布設的水雷，重挫美軍無敵形象。

到1988年，伊朗幾乎每周攻擊商船，促使10支西方海軍和8支區域海軍加入巡邏；美方雖強化護航防禦，石油運輸也未中斷，但受護送船隻仍遭伊朗快艇以火箭推進榴彈攻擊。

直到美軍巡防艦「羅伯茲號」（USS Samuel B. Roberts）觸雷重創後局勢升溫，美國隨即發動「螳螂行動」（Operation Praying Mantis），摧毀伊朗船艦與被作為攻擊指揮中心的離岸油田平台，迫使德黑蘭退縮。