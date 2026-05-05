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美軍護航荷莫茲首日2船通過 專家：難復戰前流量

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
荷莫茲海峽上的貨輪。(路透) 路透通訊社
荷莫茲海峽上的貨輪。(路透) 路透通訊社

美軍中央司令部司令古柏今天表示，意在恢復荷莫茲海峽航運暢通的「自由計畫」，首日行動成功。然而，專家態度更趨謹慎，認為要恢復戰前水準仍面臨極大挑戰。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，「自由計畫」（Project Freedom）行動首日僅有兩艘懸掛美國國旗的船隻在美軍護航下，順利通過荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）。分析人士指出，要將擴大行動至戰前每天約120艘船的水準似乎有難度，特別是如果伊朗不配合的話。

美軍中央司令部（US Central Command）司令古柏（Adm. Bradley Cooper）今天在電話簡報中告訴媒體，美方出動了驅逐艦、直升機、戰機、無人機等多項戰力，協助兩艘美國商船安全通過海峽。

古柏指出，美軍已擊落鎖定海軍驅逐艦和商船的伊朗巡弋飛彈，直升機也擊沉了6艘試圖攻擊商船的伊朗小艇。

他說：「我們運用精準防衛武器，徹底擊退了所有威脅。」他並提到已有其他船隻準備利用這項護航措施。

前美國海軍上校、分析師舒斯特（Carl Schuster）接受CNN訪問時表示，只要美軍護航不失守，每天保護的商船數量可望很快增至20至30艘。

但他與其他專家也提醒：「伊朗仍握有關鍵影響力。」

退役陸軍中將吉布生（Karen Gibson）在CNN節目「安德森古柏360度全視野」（Anderson Cooper 360）表示，「自由計畫」首日確實算是「戰術上成功」，但仍須與戰前每日120艘船的流量相比較。

她指出，只要伊朗持續營造風險感，就能有效壓低商業船隻數量，形同使海峽維持近乎封閉狀態。

以色列 伊朗 荷莫茲海峽

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