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伊朗經濟困境加深！ 談判立場會鬆動嗎？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
在戰爭損失、通膨飆升與貨幣重貶壓力下，伊朗經濟惡化，對美談判強硬立場面臨考驗。圖為伊朗民眾行經德黑蘭革命廣場大型看板前。歐新社
在戰爭損失、通膨飆升與貨幣重貶壓力下，伊朗經濟惡化，對美談判強硬立場面臨考驗。圖為伊朗民眾行經德黑蘭革命廣場大型看板前。歐新社

戰爭損失、通膨、貨幣貶值、失業與石油收入萎縮交織，伊朗經濟正陷入嚴重困境，這使決策菁英擔心，他們在對美談判上能強硬到什麼時候。

根據伊朗媒體流傳的估算，美以攻擊造成的經濟損失，高達去年國家預算的九倍。聯合國開發計畫署也估計，將有410萬伊朗人落在貧困線下。 

川普曾預測伊朗會「像被塞得鼓脹的豬一樣噎住」，理由是美國自4月13日起啟動海上封鎖，使伊朗每日損失至少1.75億美元石油出口收入，而原油滯留國內、儲存空間耗盡，油井將被迫關閉且可能受損，產能恐降至一半。 

然而實際情況未如預期。目前仍有部分油輪成功通行，加上燃燒處理等措施，儲存空間尚未耗盡。哥倫比亞大學全球能源政策中心等估計，伊朗仍有大約三周的可用儲存容量。 

儘管如此，金融與民生壓力持續升高。伊朗日常與商業常用貨幣托曼（toman），貶值將近22%，兌美元匯率跌至約19萬比1；整體通膨率達73.5%，食品與飲料價格上漲115%。政府正考慮提高補助，但此舉有可能進一步推升通膨。伊朗每月最低工資3月才大幅調升60%，但仍不到1.7億里亞爾（約92美元）。 

戰事也重創就業與產業。逾2.3萬家工廠與企業遭空襲波及，導致約100萬個工作流失，整體失業人口再增約100萬。網路封鎖衝擊數位經濟，大型平台銷售下滑40%至50%，中小企業受創更深。

自然條件同步惡化。官方表示，有10個省份的降雨低於正常水準，艾布士（Alborz）地區已連續第六年乾旱。

在此一背景下，網路封鎖、媒體審查與國會實質停擺限縮政策辯論空間。雖僅少數一貫反對對美協議的議員公開反對談判，但經濟與社會壓力持續累積。這些壓力是否會迫使德黑蘭在談判桌上調整立場，尚未可知。

通膨 伊朗 以色列

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