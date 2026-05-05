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伊朗稱擊中美艦 川普：僅1韓船遇襲受損 美軍擊沉伊7小艇

世界日報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
一艘伊朗巡邏艇正駛離在荷莫茲海峽下錨的大型貨輪。川普總統稱美軍再擊沉7艘伊朗巡邏艇。（美聯社／ISNA）
一艘伊朗巡邏艇正駛離在荷莫茲海峽下錨的大型貨輪。川普總統稱美軍再擊沉7艘伊朗巡邏艇。（美聯社／ISNA）

美伊之間的停火協議4日再受挑戰，伊朗擊中南韓一艘貨輪，美軍則擊沉伊朗7艘小艇，美國中央司令部也否認外傳伊朗擊中美國軍艦；川普總統警告，伊朗如果攻擊美國船隻，伊朗將會被從地球表面上抹去。

受到4日雙方軍事行動的影響，油價再度上揚，美國股市主要指數都下跌。

川普日前宣布，美國計畫於中東時間的4日上午啟動「自由計畫」(Project Freedom)，稱美國將帶領受困在荷莫茲海峽的中立國船隻離開該水域。

隨著行動在荷莫茲海峽展開，伊朗法斯通訊社報導，一艘美軍軍艦4日企圖通過荷莫茲海峽，在伊朗港口附近違反德黑蘭當局的交通與航運安全規定，且該軍艦無視伊朗海軍警告，遭軍方以兩枚飛彈擊中，被迫離開該海域。

對此，美國中央司令部在X平台上做出澄清，指沒有任何美軍軍艦遭到攻擊，並表示，美軍正在支援自由計畫，同時對伊朗港口實施海上封鎖。

根據紐約時報報導，中央司令部司令古柏(Brad Cooper)4日稱美軍軍艦擊落來自伊朗對美軍和商船的攻擊無人機和飛彈；雙方交火威脅到美伊近4周的停火協議。

伊朗媒體稱有一艘美軍軍艦遭到伊朗軍方飛彈擊中，但被美國中央司令部否認；川普4日則表示，伊朗朝一艘南韓貨輪射擊，並稱美軍擊沉7艘伊朗的小型快艇。

古柏指出，美軍正在幫助國際社群來恢復全球商業的流通，「伊斯蘭革命衛隊」卻盡全力威脅商船運輸，不過古柏說，他對行動的評估是，美軍具備清楚的優勢，指美軍擁有巨大的能力和火力，集中在荷莫茲海峽。

川普美東時間4日則在社群網路「真實社群」(Truth Social)上表示，伊朗因自由計畫的船隻動向，朝不相關國家的船隻射擊，包括一艘南韓貨輪；川普說，也許是時候南韓加入護衛的任務。

川普並表示，美方已經摧毀7艘小型快艇，指這是伊朗軍方僅剩的戰力。

川普指出，除了南韓貨輪之外，荷莫茲海峽上現階段沒有其他船隻蒙受損傷，並指出，國防部長赫塞斯和參謀首長聯席會議主席凱恩(Dan Caine)將於美東時間5日上午舉行記者會對外說明。

南韓外交部發布聲明表示，在荷莫茲爆炸起火的船隻是HMM Namu號，母公司是韓新遠洋船務公司(HMM)，其規模是南韓最大。該船是一艘近180公尺長的散裝船，懸掛巴拿馬國旗，「爆炸和火災的原因，具體的損失程度目前正在調查中。」船上24名船員中沒有人員傷亡，其中包括6名南韓人和18名外國公民。

以色列 伊朗 美國

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荷莫茲海峽情勢緊張 川普：美國擊沉7艘伊朗快艇

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