美軍闖荷莫茲遭伊朗猛轟！美官員爆料：2艘驅逐艦毫髮無傷
哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）引述多名國安官員透露，美國展開「自由計畫」首日，2艘美國海軍驅逐艦閃避伊朗猛烈攻擊，在阿帕契直升機支援下，軍艦毫髮無傷通過荷莫茲海峽。
國防官員表示，「特魯克斯頓號」（USS Truxtun）和「麥森號」（USS Mason）4日引導船舶通行荷莫茲海峽期間，伊朗出動小型船隻、飛彈和無人機發動持續且猛烈攻擊。
儘管攻擊強度很高，2艘艦艇都未被擊中。
軍方官員表示，在阿帕契直升機和其他軍機的強力支援下，美方成功攔截並嚇阻威脅。他們補充說，沒有任何投射物抵達艦艇。
美國中央司令部3日宣布支援「自由計畫」，投入驅逐艦、逾100架陸基飛機及艦載機和約1.5萬名官兵。
中央司令部司令古柏4日表示，行動期間遭遇伊朗攻擊，美方回應擊沉6艘伊朗快艇，成功協助2艘商船通行。伊朗官媒否認船隻被毀或有船舶通行荷莫茲海峽。
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