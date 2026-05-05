美軍闖荷莫茲遭伊朗猛轟！美官員爆料：2艘驅逐艦毫髮無傷

華爾街日報報導，部分美國官員透露，總統川普近日在懲罰伊朗未於核問題讓步，以及避免戰事升級之間搖擺不定，最終倉促採取折衷路線，決定4日起協助中立船舶撤離荷莫茲海峽。然而，伊朗4日開火攻擊美國軍艦後，川普

2026-05-05 09:50