中東戰爭第66天》美擊沉伊朗船隻 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗進入第66天，美軍高階將領表示，美軍摧毀了6艘伊朗船隻並攔截多枚朝軍艦與商船發射的飛彈，伊朗則在美軍驅逐艦附近發射巡弋飛彈示威。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

●美以動向

一名美國高階海軍將領表示，美軍摧毀了6艘伊朗船隻，並擊落了德黑蘭軍方朝美國海軍及商船發射的飛彈和無人機。

美軍中央司令部（CENTCOM）司令古柏（BradCooper）告訴記者，美國的阿帕契（Apache）與海鷹（Seahawk）直升機攻擊了「6艘威脅商業航運的伊朗小船」。古柏表示，美軍也「有效應對」所有「朝我方及商船發射的飛彈和無人機」。

德黑蘭方面則否認船隻遭摧毀，並稱「美國聲稱擊沉多艘伊朗軍艦的說法並非事實」。

美國軍方表示，美國驅逐艦已進入波斯灣，執行護送船隻通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的任務。

在這項消息公布後，伊朗官方電視台報導，伊朗海軍在多次警告射擊後，在美國軍艦附近發射巡弋飛彈、火箭與戰鬥無人機。

美國總統川普在美軍艦艇進入荷莫茲海峽後淡化緊張局勢，表示伊朗雖然「開了一些火」，但除了對一艘韓國船隻造成損害外，並未導致其他傷害。

在美國將領宣布摧毀伊朗船隻並擊落飛彈後，一名以色列軍方官員表示，軍方仍保持高度警戒，並持續監控局勢。

●伊朗動向

一名伊朗軍方高層官員並未否認新的襲擊，但透過官方電視台表示，伊朗「並無預謀攻擊相關油田設施的計畫」。

這名官員說：「所發生的事情是美國軍方冒險行為下的結果，目的是為船隻非法通過荷莫茲海峽開闢通道。美國軍方必須對此事負責。」

在美國軍方表示兩艘懸掛美國國旗的商船已在護送下通過這條關鍵水道後，伊朗革命衛隊（Revolution­ary Guards）否認有任何商船通過荷莫茲海峽。

革命衛隊在通訊平台Telegram發布聲明稱：「美國官員的說法毫無根據，完全是謊言。」

●油價股匯動態

由於中東緊張局勢再度陷入緊繃，加劇市場對脆弱的美伊停火協議的擔憂，國際股市5日應聲下挫。

衝突再起也導致油價飆升，7月交割的布倫特原油（Brent）合約在交火開始後不久，價格便跳漲超過5%。

●其他國家及組織

在阿拉伯聯合大公國據報遭受攻擊後，英國與沙烏地阿拉伯雙雙呼籲中東地區緩和局勢。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，局勢「必須停止升級」，且「伊朗需要有意義地參與談判，以確保中東的停火得以持續，並達成長期的外交解決方案」。

在遭受伊朗新一波攻擊後，阿聯教育部下令所有學校在本週剩餘時間恢復遠距教學。

阿聯表示，國家成了伊朗攻擊的目標，其中一次攻擊擊中至關重要的富查伊哈（Fujairah）能源中心，造成3名印度人受傷。

阿聯外交部表示，「這些攻擊代表了危險的升級和不可接受的侵犯」，並補充說阿聯保留「回應的權利」。

據阿曼官方媒體阿曼通訊社（Oman News Agency）報導，阿曼一棟位於荷莫茲海峽沿岸的住宅建築成為攻擊目標，造成兩人受傷。

報導指出，布哈（Bukha）遭受的襲擊導致2名外籍勞工受到輕傷，另有4輛車損毀。