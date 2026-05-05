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反擊美軍 伊朗導彈加無人機攻擊阿聯石油工業區釀3傷

世界日報／ 編譯盧炯燊／綜合報導
阿拉伯聯合大公國東部的富查伊哈石油工業區4日突再遭伊朗無人機攻擊，造成多人受傷。圖為富查伊哈石油工業區今年3月就遭伊軍突襲，被炸油糟濃煙滾滾。(美聯社)
阿拉伯聯合大公國東部的富查伊哈石油工業區4日突再遭伊朗無人機攻擊，造成多人受傷。圖為富查伊哈石油工業區今年3月就遭伊軍突襲，被炸油糟濃煙滾滾。(美聯社)

美國伊朗圍繞荷莫茲海峽的控制權再次動武，戰事突趨緊張。美軍中央司令部在重開海峽期間，擊沉七艘襲擊貨輪的伊朗民用小型船隻，伊朗隨即還擊，攻擊美國的重要盟友阿拉伯聯合大公國，也是作為對川普總統重開海峽最新舉措的回應。這是自美伊4月初停火協議生效以來，阿聯首次遭到伊朗的攻擊，使局勢更趨複雜。阿聯是這次戰爭中，迄今遭到最多伊朗無人機及火箭攻擊最多的波灣國家。

綜合美聯社、華爾街日報報導，阿聯國防部4日通報表示，當天受到伊朗大規模導彈及無人機襲擊，全國多地響起防空系統聲響，多次向居民發布警報，所有飛往阿聯的商業航班在途中折返。

阿聯國防部表示，總共應付了15枚飛彈和四架無人機。伊朗無人機群襲擊阿聯東部富查伊拉酋長國(Fujairah)的石油工業區及設施，並發生大火。據報有三名印度籍員工受傷，已送往醫院救治。

富查伊拉遭受攻擊的程度尚不清楚，這個位於阿曼灣的酋長國擁有龐大的石油儲存設施，是阿聯荷莫茲海峽以外的主要海上通道。

阿聯又指責伊朗兩架無人機，在荷莫茲海峽阿曼外海攻擊國營阿布達比國家石油公司(ADNOC) 的油輪MV Barakah，所幸沒有人員傷亡，該船當時也未有運載石油。

阿聯外交部發聲明，抨擊伊朗的襲擊行動構成「危險的升級」，嚴重威脅該國安全、穩定及領土完整，公然違反國際法及聯合國憲章；此外針對平民及民用基礎設施的襲擊完全不可接受，會追究伊朗相關責任。

不過伊朗軍方高層阿卜杜拉希(Ali Abdollahi)少將4日表示，伊朗並無預謀襲擊富查伊拉石油設施，所發生的事件是因美國軍方的冒險行為所致。

他又指責美軍試圖開闢一條非法通道，讓船隻通過荷莫茲海峽，因此必須對富查伊拉石油設施遭到襲擊負責，也必須停止在外交談判時訴諸武力的惡劣行為。

阿卜杜拉希警告，任何企圖接近或進入荷莫茲海峽的外國軍事力量，尤其是咄咄逼人的美國軍隊都將成為打擊目標，因此必須停止在這敏感產油地區做出軍事冒險。

美軍啟動海鷹攻擊直升機等擊沉試圖攻擊商船的伊朗七艘小艇。(美聯社)
美軍啟動海鷹攻擊直升機等擊沉試圖攻擊商船的伊朗七艘小艇。(美聯社)

以色列 伊朗 美國

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