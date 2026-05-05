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伊朗終戰新方案送美 建立中東安全機制 核議題最後再談

世界日報／ 編譯茅毅／綜合報導
美軍4日起執行「自由計畫」護航荷莫茲海峽安全通行。圖左側為來自伊朗革命衛隊的海上巡邏艇，遠處是拋錨的貨輪。(美聯社)
美軍4日起執行「自由計畫」護航荷莫茲海峽安全通行。圖左側為來自伊朗革命衛隊的海上巡邏艇，遠處是拋錨的貨輪。(美聯社)

在卡達的半島電視台3日引述消息人士報導，伊朗日前透過巴基斯坦轉交美國的14點美伊終戰最新方案(下稱方案)分三個階段，目標在30天內從停火過渡到終戰。外界此前對方案全貌不得而知。

第一階段將讓自2月底以來遭美伊封鎖的荷莫茲海峽(下稱海峽)逐漸開放，且美軍解除對伊朗各港口的封鎖；海峽的水雷則在戰後由伊方處理。

至第二階段，伊朗將可基於零儲存原則，在一個期限後恢復提煉純度3.6%的濃縮鈾；但美國與以色列不得攻擊伊朗及其盟友，而作為交換，伊朗也不會攻擊美以；不過，伊朗仍拒絕自行拆除核基礎設施或允許這些設施被摧毀，並要求華府解除對德黑蘭的制裁，尤其是逐漸解凍其海外資金。

有沙烏地阿拉伯媒體報導，純度是更低一點的3.5%。

在第三階段，伊朗提議和阿拉伯鄰邦進行戰略對話，建立一個涵蓋全中東的區域安全機制。

匿名伊朗高官說，伊方認為，這次提出的「暫時擱置核議題，留待後續階段再討論」框架，是旨在促成伊美達成終戰協議的重大立場轉變。

該高官還說，根據此一框架，伊美談判中較複雜的爭點：核議題，被延後至最後階段來談判，以營造更有助達成協議的氣氛。

伊朗外交部發言人巴格赫里也表明，「在現階段，我們沒有(和美國)談判核議題」；對外傳伊朗承諾海峽掃雷，這「純屬子虛烏有」。他重申，伊朗不接受在被下達最後通牒或強加的期限下談判。

根據伊朗官媒報導，美方對方案的回應已透過巴方轉交伊方，德黑蘭正進行審議。

然而，川普總統2日則在自創社媒真實社群發文指稱，尚未看到方案的具體內容，但他「很可能拒絕」。以色列公共廣播公司報導，他在電話短訪中形容方案「令人難以接受」。

以色列 伊朗 美國

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