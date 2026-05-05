韓貨船荷莫茲遇襲爆炸！川普點名南韓加入護航 青瓦台態度曝光

美國總統川普4日宣稱伊朗襲擊南韓貨船造成毀損，南韓外交部5日證實韓新遠洋船務營運的「南木號」在荷莫茲海峽遇襲爆炸，造成機艙左舷毀損；青瓦台相關人士回應正調查事件起因。有韓媒怒批川普「自由計畫」波及南韓，不僅沒有道歉還施壓首爾參戰。

南韓當局表示，首爾時間4日晚間8時40分左右，韓新遠洋船務營運的「南木號」（HMM NAMU）停泊在荷莫茲海峽內側、阿聯附近海域遇襲，船艙左舷爆炸，經過4小時後已撲滅火勢。事發時船上有6名南韓船員及18名外籍船員，所幸未有人員傷亡。

根據社群流傳畫面，一艘行駛中的大型貨輪發生大火。船體中後部竄出劇烈火光，隨後發生大規模爆炸，噴發出巨大的火球與濃煙。畫面中貨櫃區域受損嚴重，竄出大量濃煙。

川普4日在真實社群發文表示，美軍執行「自由計畫」行動期間，伊朗曾對一艘南韓貨船開火，「除了那艘南韓船之外，截至目前，通過海峽的船隻沒有受損。」他並點名南韓「是時候加入自由計畫了」。

南韓外交部第二次官金珍我5日召集7個駐中東使館與海洋水產部舉行會議，要求迅速做好應對準備，並徹查事件原因，以防類似情況再發生。

南韓媒體News1引述青瓦台相關人士5日上午表示：「至少要判斷這次事故是否為遭攻擊，需要時間。」這項說法凸顯韓方認為無論川普說法為何，需先經過調查核實。

報導稱，外交部相關人士也表示，確切事故原因，預計要在船舶拖帶後，確認受損狀態的過程中才能掌握。

對此，南韓紐西斯通訊社5日報導，以「美國自由計畫首日波及南韓、川普不道歉反施壓」為標題，批評川普強行打通荷莫茲海峽的行動對南韓造成損害，這是美伊開戰後首次有南韓船舶直接遇襲，川普並未致歉或表達遺憾，反而施壓南韓參戰。

紐西斯通訊社報導認為，川普要求南韓加入開放荷莫茲海峽的行動，實際上等於重申先前要求南韓派遣軍艦至荷莫茲海峽的訴求。