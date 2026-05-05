中東戰火阻數百萬旅客…伊拉克聖城 8成旅館被迫停業

美伊戰爭衝擊伊拉克宗教觀光產業，聖城納加夫的伊瑪阿里清真寺（Imam Ali Shrine）過去總是被朝聖者擠得水洩不通，如今卻空無一人，當地商家與旅館業者苦不堪言。

中央社引述法新社報導，伊拉克的聖城納加夫（Najaf）與卡巴拉（Karbala）是當地宗教旅遊勝地，每年有數百萬什葉派穆斯林從全球各地前來朝聖。

但美伊戰爭今年2月下旬開打以來，阻斷了來自伊朗、黎巴嫩、波灣國家、印度、阿富汗及其他地區的朝聖人潮。

伊瑪阿里清真寺附近的商家與旅館業者無所事事，只能苦等人潮回歸並重振生意。

珠寶店老闆哈默舒（Abdel Rahim Harmoush）說，納加夫市民「靠宗教觀光維生」，「過去不管是珠寶商、布商還是計程車司機，伊朗遊客總能讓我們忙得不可開交，現在卻連個人都沒有」。

他警告，若危機持續，經濟恐面臨崩潰，因為店主繳不出房租與稅款、計程車司機無客可載、勞工也將求職無門。

納加夫旅館公會會長格奈姆（Saeb Abu Ghneim）表示，納加夫250家旅館已有八成停業，超過2000名員工被解雇或放無薪假，並稱當地宗教觀光收入主要來自伊朗旅客，其次是同樣因戰爭受困家園的黎巴嫩遊客及他國旅客。

宗教觀光是伊拉克非石油經濟的重要收入來源。

在伊拉克另一大聖城卡巴拉，情況同樣淒涼。卡巴拉觀光委員會主席納斯拉維（Israa al-Nasrawi）說：「情況很危險…簡直是場災難。」

納斯拉維說，戰爭重創了卡巴拉的經濟，觀光客銳減約95%，數百家旅館被迫關門。