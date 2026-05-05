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美伊荷莫茲爆「迷你戰爭」！外媒曝川普陷兩難內幕 恐數日內重啟空襲

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美伊荷莫茲爆「迷你戰爭」！外媒曝川普陷兩難內幕 恐數日內重啟空襲

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普4日在白宮。法新社
美國總統川普4日在白宮。法新社

華爾街日報報導，部分美國官員透露，總統川普近日在懲罰伊朗未於核問題讓步，以及避免戰事升級之間搖擺不定，最終倉促採取折衷路線，決定4日起協助中立船舶撤離荷莫茲海峽。然而，伊朗4日開火攻擊美國軍艦後，川普終結伊朗戰爭的意願面臨考驗，必須在發動新一輪空襲與淡化德黑蘭挑釁之間作出抉擇。就川普目前未稱德黑蘭違反停火來看，可能有意對此事睜一隻眼閉一隻眼。

美軍4日啟動「自由計畫」引導船舶駛離荷莫茲海峽，遭伊朗開火企圖攔停，雙方陷入零星交火，美方稱擊沉6艘伊朗快艇。同時，阿聯稱遭伊朗飛彈與無人機攻擊，造成境內港口石油設施失火；另有一艘南韓貨船在阿聯附近海域遇襲失火。

川普4日在白宮表示：「我稱它是一場迷你戰爭。一點小插曲，而且進展得非常順利。」華爾街日報點出，川普並未宣稱德黑蘭違反停火，顯示可能有意對伊朗開火睜一隻眼閉一隻眼。

美官員描述，川普近期與幕僚談話多次表達挫折與不滿，認為封鎖伊朗港口雖重創伊朗經濟，卻未迫使德黑蘭做出核讓步；並且川普曾考慮多個軍事選項，包括對五角大廈目標清單中剩餘的25%伊朗設施發動攻擊，或派海軍護航油輪。

最終，川普批准折衷方案「自由計畫」。這項行動4日啟動，但尚未獲盟友承諾支援；美國外交官直到5天前才向外國政府尋求協助。

華爾街日報引述部分美國與外國官員認為，川普可能在數日內授權對伊朗做出軍事回應。福斯新聞4日引述多名美國高層稱，美國距離重啟對伊朗的大規模作戰行動越來越近，最終決定權將取決於美國總統川普與德黑蘭新領導層。

福斯國安記者葛里芬（Jennifer Griffin）稱美高層說：「伊朗今天鎖定美國船艦和阿聯，美方評估，距離恢復大規模軍事行動已比24小時前更進一步。」

分析人士指出，川普顯然對新一輪空襲感到不安。

前美國官員、現任約翰霍普金斯大學伊朗問題專家納斯爾（Vali Nasr）說：「川普在戰爭初期採納的建議是，轟炸伊朗會帶來迅速且輕鬆的勝利，事實證明這是錯的。我懷疑他現在對美國是否應該繼續轟炸抱持懷疑。

以色列 伊朗 荷莫茲海峽

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